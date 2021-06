Coronavirus : la vaccination, un bouclier face au variant Delta qui s'imposera cet été en Belgique

Dès la semaine prochaine, le centre interfédéral de crise fera non plus deux points hebdomadaires mais bien un point chaque mercredi à 11 heures, a-t-il annoncé lors du point presse de ce vendredi matin. Le porte-parole francophone, Yves Van Laethem, est revenu sur les indicateurs belges de la pandémie de Covid-19.

Le variant Alpha (britannique) est sur son déclin (81%) alors que le variant Delta (indien) est lui en hausse avec 15,7% des contaminations et probablement 20% la semaine prochaine. Cela dit, en chiffres absolus, le nombre est stable et relatif dans la mesure où le nombre total de contaminations est faible.

A partir de ce lundi 28 juin, il sera possible à tout résident belge d’au moins six ans d’obtenir deux tests PCR gratuits (destinés à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de se faire vacciner complètement) sur le site masanté.be. Un code d’activation à 16 chiffres sera généré et pourra être utilisé pendant dix jours dans tous les centres et hôpitaux de testing du pays, y compris les laboratoires privés.

Les personnes qui n'ont pas droit au test PCR gratuit, autrement dit qui ont refusé de se faire vacciner, peuvent demander un code de la même manière mais le test qu'ils réaliseront sera payant. Dans ce cas là, le code sera valable non pas dix mais trente jours. "Ce système de tests a notamment pour objectif de soulager les médecins généralistes et de permettre qu'ils se concentrent sur le cœur de leur métier, autrement dit soigner les malades", a précisé Karin Moykens, du comité interfédéral tracing et testing Covid-19. Il faut entre 24 à 36 heures pour recevoir les résultats d'un test PCR et la gratuité ne s'applique pas aux tests antigéniques rapides.

On épinglera les couacs du site masanté.be toutefois constatés hier. Un onglet indiquait hier matin que la procédure était active mais celle-ci s’est avérée d’une rare complexité. Une nouvelle mention apparue dans l’après-midi jeudi indique que la fonction sera opérationnelle le 26 juin, soit ce samedi.