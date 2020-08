Coronavirus : la société liégeoise ZenTech cite l'Etat belge en référé pour 1,2 million de tests sérologiques non payés

L’entreprise Biotech wallonne ZenTech a annoncé ce mardi citer l’Etat belge en référé au Tribunal de première instance de Liège suite à "une carence fautive". La compagnie liégeoise reproche au cabinet du Ministre De Backer un non-respect du contrat les unissant. Notamment, 1,2 million de tests ont déjà été produits et restent en attente de paiement. Le ministre, lui, ne se dit "pas impressionné".

La production est alors lancée avec l’objectif de fabriquer 5 millions de tests en 4 semaines dans les Ateliers Jean Del’Cour où une chaîne de conditionnement a été installée. Fin du mois, les tests liégeois sont validés par l’A gence fédérale des médicaments (AFPMS) et peuvent donc être commercialisés en Belgique .

Quelques semaines plus tard, les résultats sont excellents. Le 19 avril, ZenTech reçoit un contrat-cadre de l’Etat fédéral en vue de lui livrer 3,65 millions de tests sérologiques pour détecter le SARS-COV-2, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

L’Etat belge tergiverse

Début mai et selon les termes du contrat, une première commande ferme de 75.000 tests est passée. L’Etat devait prépayer ces tests mais un mois et demi plus tard, le versement n’avait toujours pas eu lieu.

En clair le fédéral tergiverse pour une raison simple : une absence de consensus entre tous les ministres de la santé et la Première ministre Sophie Wilmès.

La situation stagne en Belgique alors que les commandes pour les pays étrangers affluent mais Zentech est coincé par sa commande belge avec un million de tests en stocks.