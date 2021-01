Coronavirus : la Russie va lancer une version "allégée" de son vaccin Spoutnik V, moins efficace et en une seule dose

La Russie proposera une "version allégée" de son vaccin, Spoutnik V, contre le coronavirus à partir de février, a annoncé vendredi le compte Twitter officiel du vaccin.

Une seule dose de vaccin appelée "Spoutnik Light" sera nécessaire. L’efficacité sera toutefois moindre. Selon la Russie, Spoutnik V atteint une efficacité de 90%, mais est de 85% "et parfois moins" pour la version allégée.

"Spoutnik Light" pourrait apporter "une solution temporaire à plusieurs pays qui connaissent un pic de malades et veulent sauver le plus de vies possible", avait précédemment déclaré Kirill Dmitriyev, le CEO du fonds d’Etat RDIF, qui finance le développement du produit.