Coronavirus: la course, semée d’obstacles, à la vaccination en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le gouvernement met les bouchées doubles pour accélérer la vaccination contre le Covid, suite à l’apparition du nouveau variant Omicron. Une campagne de persuasion a été lancée dans les médias à la veille des départs en grandes vacances de l’été austral : "Vaccinez-vous avant de faire la fête !".

Alors que deux tiers des Sud-Africains âgés d’au moins 60 ans ont été inoculés, seulement un quart des hommes et un tiers des femmes entre 18 et 34 ans l’ont fait. Au total, 26 millions de Sud-Africains (âgés d’au moins 13 ans) sont protégés, soit 36% des adultes (25% de la population totale) : on est loin de l’objectif de 70% fixé initialement par le gouvernement pour la fin de l’année.

J’avais peur à cause des médias sociaux, qui disent que les vaccins peuvent nous tuer

"J’avais peur à cause des médias sociaux, qui disent que les vaccins peuvent nous tuer, surtout nous, les gens en Afrique", explique Dorcas Mamolo, 57 ans, qui a longtemps hésité avant de tendre son bras, samedi, dans un centre commercial du township d’Alexandra. La détection de l’Omicron, qui serait deux plus contagieux que le Delta, l’a convaincue de surmonter ses craintes.

Alors que les stocks de vaccins débordent, le bilan hebdomadaire des vaccinations était tombé de 970.000 fin octobre, à 550.000 fin novembre. Mais il est remonté à 660.000 cette semaine.

Dans le township d’Alexandra, beaucoup de gens sont réticents, comme Lindiwe Mladose, 27 ans, qui gère un petit restaurant sur le trottoir. "On dit que les vaccins ont des effets secondaires qui ont entraîné le décès de personnes âgées. On dit aussi que même si vous êtes vacciné, cela ne vous aidera pas contre l’Omicron. Le gouvernement offre des bons d’achat. Pourquoi ? Peut-être qu’il veut qu’on meure !"

Compensation et loterie pour inciter à la vaccination

Pour inciter les gens à se faire vacciner, le gouvernement offre, en effet, une compensation de 11 euros aux plus âgés, pour payer leurs frais transports vers les centres de vaccination, parfois éloignés dans les zones rurales.

Une loterie vient aussi d’être mise en place pour tous : chaque semaine, un heureux gagnant, parmi les nouveaux vaccinés, peut recevoir 5500 euros.

Un montant énorme mais qui ne suffit pas à convaincre Abram Lekganyane, 27 ans, qui vend des lunettes de soleil : "J’utilise des herbes pour renforcer mon système immunitaire et je pense qu’il est assez fort pour combattre le Covid. Je me méfie de ces nouveaux vaccins". Pour Simon, un autre vendeur de rue, "le Covid n’est pas une maladie comme les autres et les gens sont méfiants."