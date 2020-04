Coronavirus : la chute des cours du pétrole, "personne n’en profite" en Belgique

Face à cette chute vertigineuse de la consommation et des prix du pétrole, l’Opep et ses partenaires ont convenu ce dimanche 12 avril de la "plus grande baisse de production de l’histoire" après de longues et difficiles négociations, dans l’espoir de faire remonter les prix : "près de 10 millions de barils par jour, à dater du 1er mai"v.

Le centre de recherche Rystad Energy doute toutefois de la capacité des producteurs à soutenir les cours malgré l’accord. "Une réduction de 10 millions de barils par jour en mai et juin évitera aux prix de tomber dans un abîme, mais elle ne permettra toujours pas de rétablir l’équilibre du marché", estiment ses analystes.

Pour l’économiste Sylviane Delcuve, "Il y a eu un accord, mais honnêtement, au vu de la situation, personne ne peut l’évaluer. On n’a aucun précédent où la totalité de la planète a débranché la prise. C’est un choc, au niveau de la demande, tout s’est écroulé."

Les pays producteurs espèrent que cette réduction de la production engendrera une remontée des prix. Pour l’instant, le prix du baril à 21 dollars est insoutenable pour les pays producteurs de pétrole, normalement, il "trouve un vague équilibre entre 30 et 50 dollars le baril." Pour Sylviane Delcuve, "Aujourd’hui il est à 21 car il y a une quantité de stock importante, le marché est complètement noyé ; avec cet accord, une réduction de production va lentement se mettre en place, donc cela aura un impact sur le prix à moyen et long terme et cela pourrait se rééquilibrer. Mais aujourd’hui la demande est faible et les stocks sont énormes."

Les prix ne remonteront vraiment que quand l’économie redémarrera et que la demande repartira à la hausse selon l’économiste. "Le prix du baril va remonter quand la demande va remonter et quand les économies amorceront une sortie du lockdown. Pour l’instant, le seul pays qui annonce une reprise, c’est la Chine. Mais dans quelle mesure peut-on savoir si ce qu’ils disent est vrai ? On peut rarement se fier à ce que ce pays affirme. Il faudra plutôt regarder ce qu’il se passera aux Etats-unis." Mais à l’heure d’aujourd’hui, aucune économie n’a réellement encore redémarré. Les pays se trouvent encore en pleine crise de pandémie. Leurs ambitions de relance économique seront confrontées au comportement du virus.