Coronavirus : la Belgique prête à fournir 1 million de masques vers le Népal

Les services de la Commission européenne coordonnent actuellement l’envoi d’aide européenne au Népal, avec un premier avion chargé de matériel de lutte contre le coronavirus qui est arrivé vendredi à destination, a indiqué l’exécutif européen.

Parmi les pays qui ont répondu à l’appel à l’aide du Népal, via le mécanisme de protection civile de l’UE, il y a la Belgique, qui propose d’envoyer 1 million de masques chirurgicaux et 2000 canules nasales à oxygène (tubes à placer dans les narines pour l’apport d’oxygène).

D’autres trajets dans les jours à venir

Vendredi, c’est un avion espagnol qui a atterri à Katmandou, la capitale, avec des bouteilles et des concentrateurs d’oxygène, des respirateurs et des tests antigéniques à résultat rapide, du matériel demandé en urgence par les autorités népalaises. Le mécanisme de protection civile de l’UE sert à réceptionner les demandes locales et à examiner si des offres d’aide depuis l’Europe peuvent y répondre. D’autres trajets devraient avoir lieu "dans les jours à venir", indique la Commission. France, Finlande et Allemagne ont elles aussi répondu être prêtes à envoyer du matériel.

Le Népal, pays voisin de l’Inde, est à son tour frappé par une recrudescence soudaine de la pandémie de Covid-19, sans doute liée au variant indien qui a franchi la frontière. Ses hôpitaux n’ont pas assez d’oxygène et de matériel pour accueillir et soigner tous les cas graves.

Une aide d’urgence d’un montant initial de 2 millions d’euros

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a indiqué vendredi que l’exécutif européen prévoyait aussi "une aide d’urgence d’un montant initial de 2 millions d’euros", qui servira à acheter des équipements sur place et à développer le suivi des citoyens isolés par télémédecine.