Coronavirus : la Belgique est-elle vraiment en queue de peloton en termes de vaccination ?

Mais faut-il encore bien interpréter ce graphique ?

"Nous ne sommes pas les gagnants mais nous ne sommes pas si mauvais. Ça se joue dans un mouchoir de poche, explique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral. On est à 1% de nos voisins. Nous nous situons entre la Hollande (9.45), la France (10.81) et l’Allemagne 10.58. On est très proche l’un de l’autre", ajoute-t-il.

Quant au podium, il est composé actuellement du Royaume-Uni (37.15), de la Serbie (28.76) et de Malte (26.53). "Il faut tout de même se rappeler que le Royaume-Uni a débuté sa campagne de vaccination plus tôt que les autres pays européens. Quant à Malte, il s'agit d'un micro-pays et je ne peux pas encore expliquer la gestion de cette campagne de vaccination puisque le pays performe", rajoute Yves Van Laethem.

En revanche, quand il s'agit de deux doses d'injection du vaccin, la Belgique quitte la queue de peloton et vient rejoindre l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie qui comptabilisent tous 3,3.

La Commission européenne ne souhaite pas s’exprimer au sujet d’un pays précis mais son porte-parole, Stefan de Keersmaecker souhaite tout de même rappeler qu’il s’agit d’une pandémie comme on ne l’a jamais connu dans le monde. "La Commission européenne travaille d’arrache-pied avec les États membres. La commission aide les États membres pour la préparation et la mise en place du dispositif pour la vaccination".

►►► Lire aussi : AstraZeneca annonce de nouveaux retards de livraison au sein de l’Union européenne, quid pour la Belgique ?

Comment expliquer le retard de la Belgique sur ses voisins européens en matière de vaccination ? Ce samedi, plusieurs Etats membres tapaient du poing sur la table pour exiger une réunion "le plus tôt possible" concernant les disparités de livraisons entre Etats-membres. Est-ce que la Belgique serait parmi les moins bien loti en la matière ? Pas nécessairement, le pays ne fait pas partie des plaignants, contrairement à l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovénie et la Lettonie. Des pays qui, à l’exception de la Bulgarie, font mieux que la Belgique, selon les données Our world in data.

Comment explique-t-on cette situation en Belgique ?

Cette situation s’explique d’abord par les retards de livraisons, indique Sabine Stordeur, de la Task Force vaccination.

Mais la situation s’explique également par des problèmes d’organisation. D’après Sabine Stordeur, ce retard de vaccination en Belgique se serait lié d’abord à des problèmes administratifs et la multiplication des acteurs, notamment au niveau des entités fédérées : retard dans les envois de convocation, cafouillage dans l’ouverture des centres de vaccination en Wallonie et à Bruxelles. A ce jour, en Belgique, 1.146.000 personnes ont reçu une ou deux doses du vaccin dont : 75.000 à Bruxelles, 360.000 en Wallonie et 495.000 en Flandre

Selon Sabine Stordeur, ce retard devrait être résorbé prochainement. En effet, la Belgique a décidé de rallonger le délai entre les 2 doses du vaccin Pfizer pour gagner 200.000 doses à administrer dès la semaine prochaine et 30 nouveaux centres de vaccination ouvriront en Wallonie cette semaine.