Coronavirus : l'UZ Brussels fait des scans des poumons à tous les nouveaux patients

Tous les patients de l'UZ Brussels sont soumis, depuis lundi, à un scan des poumons dès leur arrivée pour détecter des signes éventuels d'infection au Covid-19, selon une information diffusée mercredi par Bruzz et confirmée par la porte-parole de l'hôpital Gina Volkaert.

Ces scans sont réalisés depuis 15 jours sur les patients présentant des symptômes du Covid-19. "Ces scans CT des poumons permettent de voir de manière immédiate s'il y a des infections visibles dans les poumons", explique Gina Volkaert. "On peut voir des tâches blanches sur l'image. Quand on voit cela, on demande directement un test Covid-19. Le scan CT est donc utilisé comme outil de triage et le diagnostic est confirmé par un test de coronavirus".

Ces scans sont réalisés sur tous les patients depuis lundi pour éviter que des personnes qui entrent pour une hospitalisation normale ne soient exposés au virus. L'hôpital a en effet été divisé en deux zones, une réservée au Covid-19 et une non Covid-19.

L'hôpital appelle aussi la population à ne pas attendre le dernier moment pour se rendre aux urgences. Les scans des poumons réalisés pour renforcer les mesures de triage vont aussi permettre de rassurer ceux qui ont peur de se rendre à l'hôpital. "On voit que les patients qui viennent aux urgences aujourd'hui pour des raisons autres que le coronavirus sont déjà à des stades avancés", continue la porte-parole. "C'est assez inquiétant de voir des patients qui ont besoin d'un suivi continu, comme les diabétiques ou les personnes avec des problèmes cardiaques, ne pas avoir effectué leurs contrôles réguliers auprès des médecins".