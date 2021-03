Coronavirus : l'Uruguay lance sa campagne de vaccination, dernier pays en Amérique du Sud

L'Uruguay, dernier pays d'Amérique du Sud à recevoir des doses de vaccins contre le Covid-19, a débuté lundi l'immunisation des professeurs, militaires, policiers et pompiers avec le vaccin chinois CoronaVac, en attendant des doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour le personnel de santé.

"Nous avons un outil fondamental pour affronter ce fléau (...) c'est de disposer des quantités nécessaires de vaccins", assurées grâce à divers accords avec des laboratoires, "pour parvenir à une immunité qui concernera toutes les personnes âgées de plus de 18 ans dans le pays", s'est félicité le ministre de la Santé, Daniel Salinas, en conférence de presse.

Modèle dans la région

Quelque 90 centres de vaccination ont ouvert lundi dans le pays de 3,4 millions d'habitants pour assurer la vaccination prioritaire d'environ 140.000 personnes, un peu moins d'une année après l'apparition de l'épidémie dans le pays, le 13 mars 2020. Quelque 192.000 doses du vaccin du laboratoire Sinovac sont arrivées jeudi en Uruguay, et plus de 1,5 million sont attendues à partir du 15 mars.

Parallèlement, environ 460.000 doses du vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech devraient arriver dans le pays entre le 8 mars et le 26 avril. En raison de son efficacité plus élevée, ce vaccin sera prioritairement destiné au personnel de santé, plus exposé au virus.

Au total, l'accord avec le laboratoire prévoit l'arrivée dans le pays de deux millions de doses de ce vaccin.

Après avoir été considéré comme un modèle dans la région pour la contention de l'épidémie, l'Uruguay connaît depuis novembre une augmentation des cas de Covid-19. Dimanche, le pays avait enregistré 57.994 cas déclarés, dont 608 mortels.