Coronavirus : l'"épuisement pandémique" explose en Belgique, surtout chez les jeunes

"Je dois désormais refuser des patients dans mes consultations privées", déclare Gérald Maes, par ailleurs psychologue à la clinique du stress et du burn-out Le Domaine à Braine-L’Alleud. "La hausse des cas d’épuisement en raison de la pandémie de covid-19 est évidente et s’opère sur plusieurs niveaux. Certains patients sont en burn-out professionnel (on réserve le terme "burn-out" au travail mais on parle d'épuisement parental, pandémique, etc.), autrement dit les nouvelles conditions de travail induites par la pandémie ont conduit ces patients au burn-out "parce que leurs conditions de travail ont changé et ils n’en peuvent plus. Ils télétravaillent, ce qui s’est souvent traduit par un temps de travail plus long contrairement aux idées reçues, une gestion en parallèle des enfants par les parents , oire un brouillage de la ligne qui sépare vie professionnelle et vie privée."

Le confinement coupe les individus des lieux de ressourcement habituels comme les lieux culturels, les sorties familiales ou amicales, les tablées aux restaurants, les pratiques sportives en salles, etc. Les seules sorties autorisées ou presque sont celles qui nous conduisent sur… Notre lieu de travail quand ce n’est pas possible autrement. "La population est par ailleurs 'matraquée' par les informations liées au covid-19", ajoute le psychologue et spécialiste du burn-out Gérald Maes. "Elle n’arrive plus à faire le tri, sature… Bref elle est en surcharge". A cela s’ajoute des visioconférences en cascade, la suppression des pauses où l’on se retrouvait avec des collègues autour d’un café, etc.

De manière générale, les sources habituelles d’équilibre ont disparu, ce qui peut conduire à une fatigue extrême. La batterie interne de ces personnes n’a plus de jus et il leur est devenu impossible de trouver l’énergie et les moyens pour la recharger.

On comprend mieux pourquoi l’épuisement pandémique arrive seulement maintenant… Soit près d’un an après le début de la pandémie et après deux confinements c’est-à-dire au bout d’une période de stress prolongé à laquelle il faut associer la fin de l’hiver, une période traditionnelle de mal-être mais aussi le sentiment que la fin du cauchemar est incertaine.

"On est mal barre jusqu’en juin car il y a très peu de perspectives et beaucoup d’interrogations. Les parents eux-mêmes sont épuisés et démissionnaires. Les adolescents, eux, ont une intolérance à la frustration et ce qui aurait dû être une petite crise tourne à une situation dramatique. Ils acquièrent des idées noires. Parfois, leur niveau de vie a chuté parce qu’un parent ou les deux ont perdu leur emploi. Il faut aider ces jeunes et en même temps il faudrait trouver des solutions pour que les parents déchargent leur souffrance. "

A Erasme par exemple, la pandémie est allée de pair avec une hausse des troubles alimentaires. "Une flopée de jeunes filles sont devenues anorexiques" selon la pédopsychiatre Marie Delhaye. Autre tendance lourde : les ados et les jeunes adultes se mettent beaucoup plus en danger en pratiquant des scarifications ou en tentant de se suicider. On constate que les jeunes ne peuvent plus compter sur les divers groupes qui les soutenaient pendant leur scolarité et cette absence de lien social est destructrice. Qui a pu croire que les jeunes étaient toujours derrière leurs écrans et que ça leur suffisait ?

Last but not least, l’épuisement pandémique a aussi touché le personnel des soins de santé, ces femmes et ces hommes qui sont allés au feu par obligation morale ou contractuelle, souvent les deux. Un secteur dans lequel les Belges ont confiance alors qu’ils doutent de la gestion de cette crise inédite par nos responsables politiques comme le montre le dernier baromètre de motivation réalisé par L’Université de Gand, l’UCLouvain et l’ULB. Des infirmier·ère·s, des médecins, des urgentistes et autre personnel de santé applaudis tous les soirs à 20 heures lors du premier confinement. Qu’est devenu le soutien envers ce secteur en dehors de la confiance exprimée par le baromètre cité plus haut, pour prendre cet exemple ?