Coronavirus : l'épidémie de Covid-19 a déjà fait près de 17.000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 16.961 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 12h00 HB.

Plus de 386.350 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 175 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

►►► À lire aussi : Coronavirus dans le monde et en Europe : les chiffres de l’épidémie avec ces cartes mises à jour quotidiennement

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 6077 morts pour 63.927 cas. 7432 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.171 cas (78 nouveaux entre lundi et mardi), dont 3277 décès (7 nouveaux), et 73.159 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Italie et la Chine sont l’Espagne avec 2696 morts pour 39.673 cas, l’Iran avec 1934 morts (24.811 cas), la France avec 860 morts (19.856 cas), et les États-Unis avec 499 morts (46.440 cas).

Premiers cas en Islande, au Monténégro et en Birmanie

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Depuis lundi à 20h00 HB, l’Islande et le Monténégro ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. La Birmanie a annoncé le diagnostic de premiers cas.

L’Europe recensait mardi à 12h00 HB 199.779 cas (10.724 décès), l’Asie 98.748 cas (3570 décès), les Etats-Unis et le Canada 48.519 cas (523 décès), le Moyen-Orient 29.087 cas (1966 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 6217 cas (112 décès), l’Océanie 2225 cas (9 décès) et l’Afrique 1778 cas (57 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).