Coronavirus : faire le "moulin" après la vaccination, comme sur TikTok, est-ce utile contre la douleur au bras post-injection ?

Depuis le mois d’avril, les utilisateurs de TikTok pensent avoir trouvé la solution miracle au mal de bras post-vaccination. La technique ? Effectuer de larges rotations d’épaules, au sortir du centre de vaccination. D’après eux, ces mouvements permettraient d’activer la circulation sanguine. Mais est-ce réellement utile ?

Une douleur normale, voire souhaitée

Maux de tête, fièvre, … Les vaccins contre le coronavirus peuvent engendrer des effets secondaires dits "non-graves". En tête de liste : la fameuse douleur au bras. C’est tout à fait normal, et ça vaut pour de nombreux vaccins.

"On injecte le vaccin au niveau du muscle et donc, cela provoque une réaction inflammatoire locale", explique Sophie Lucas, présidente et professeure de l’Institut de Duve de l’UCLouvain.

►►► A lire aussi : Derrière les chiffres : 20.535 effets indésirables rapportés suite aux vaccins contre le Covid, qu’est-ce que ça dit sur la sécurité ?

A vrai dire, la réaction inflammatoire est recherchée lors d’une vaccination. "Cela montre que le système immunitaire a été stimulé localement. Et c’est ce qu’on induit en faisant un vaccin." Cette douleur ressentie après une injection, c’est donc tout simplement une réponse immunitaire.

Et dans le cas des vaccins à ARN messager, "on a pu remarquer qu’ils avaient une réactogénicité assez forte". Cela signifie qu’ils provoquent des réactions locales assez importantes.

►►► A lire aussi : plus d’informations sur la pandémie de coronavirus