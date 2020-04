Coronavirus et démocratie: les élections américaines perturbées, quid des scrutins d'autres pays ?

La commission électorale éthiopienne a annoncé mardi 31 mars le report sine die des élections générales prévues le 29 août. "En raison des problèmes liés au coronavirus, la commission électorale a décidé qu’elle ne pouvait organiser les élections à la date prévue et elle a donc décidé d’annuler cette date et de suspendre toutes ses activités". Aucune nouvelle date n’a été donnée par la commission électorale qui a précisé qu’un nouveau calendrier serait proposé "quand la pandémie sera terminée". Ces élections sont largement perçues comme une étape cruciale dans la transition politique que tente de mener à bien le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, dans un contexte de violences communautaires élevées.

L’Éthiopie compte officiellement 25 cas de Covid-19 et les autorités fédérales et régionales ont imposé des mesures de restrictions, telles que l’interdiction des rassemblements de masse et des restrictions de déplacements.