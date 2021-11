Coronavirus: entrée en vigueur du confinement de trois semaines en Autriche

L'Autriche entame un confinement de trois semaines lundi alors que le gouvernement tente de juguler la reprise des infections au Covid-19 lors de cette 4e vague.

Les résidents ne pourront quitter leur domicile que pour travailler, faire des courses pour leurs besoins quotidiens et faire de l'exercice durant ce confinement. La plupart des commerces et restaurants ne pourront vendre que des repas à emporter et les évènements culturels seront suspendus. Les écoles toutefois restent ouvertes et les parents peuvent décider de les y envoyer ou non.

Ces mesures ont été prises en réponse aux infections galopantes alors que 14.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en une journée dimanche.