Coronavirus en Suisse : Tests aux frontières pour entrer dans le pays dès lundi

Dès ce lundi, les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19 devront présenter un test négatif pour entrer en Suisse. Et ce quel que soit le moyen de transport ou le pays de provenance. Certaines exceptions sont prévues, notamment pour les frontaliers.

Les tests rapides antigéniques ou PCR sont acceptés. Les autotests ne sont par contre pas valables.

Un deuxième test, payant, devra être effectué après quatre à sept jours. Le résultat doit être communiqué au canton de résidence ou de séjour. Là aussi, les autotests ne sont pas valables.

Tout le monde ou presque devra remplir ce formulaire de voyage intitulé "Passenger locator form", les personnes vaccinées et guéries aussi. Les enfants de moins de 16 ans seront exemptés de l’obligation de présenter un test mais pas de celle concernant le formulaire.

Certaines exceptions sont prévues. Les travailleurs frontaliers, les personnes en transit et celles qui transportent des biens ou des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle, seront eux exemptés des deux obligations, le test et le formulaire.

Amende de 200 francs

Les personnes en provenance de zones frontalières en seront aussi exemptées. Le gouvernement veut ainsi tenir compte des échanges économiques, sociaux et culturels étroits qui caractérisent les régions frontalières.

Quiconque tentera d’entrer en Suisse sans test encourra une amende de 200 francs (environ 183 euros). Ces personnes devront se faire dépister rapidement. Le montant de l’amende s’élèvera à 100 francs pour une personne n’ayant pas rempli le formulaire.