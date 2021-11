Coronavirus en République Tchèque : renforcement des mesures sanitaires, face à une nouvelle vague de la pandémie

Confronté à une nouvelle vague de la pandémie de Coronavisrus, le gouvernement tchèque a décidé jeudi de renforcer les mesures sanitaires.

A partir de lundi, un test ne suffira plus et seules les personnes vaccinées et celles ayant déjà eu le Covid-19 dans les six derniers mois pourront avoir accès aux bars et restaurants ainsi qu'à d'autres services et aux hôtels.

Le principal objectif de ces mesures est de motiver les gens à se faire vacciner

"Nous nous sommes inspirés du modèle bavarois, dont la base est que seuls les vaccinés ou ceux qui ont eu le Covid peuvent avoir accès aux services, hôtels et rassemblements", indique le Premier ministre démissionnaire Andrej Babis sur Twitter.

"Le principal objectif de ces mesures est de motiver les gens à se faire vacciner", a déclaré le ministre de la Santé Adam Vojtech.

Le gouvernement tchèque doit encore se réunir vendredi pour préciser les nouvelles règles, qui comprennent également le maintien de tests de dépistage réguliers dans les écoles et également dans les entreprises pour les employés non-vaccinés.

Le nombre de nouveaux cas positifs quotidiens (22.470) a dépassé mardi le record atteint depuis le début de la pandémie dans le pays, qui est actuellement en pleine transition politique après la défaite de la formation ANO d'Andrej Babis aux récentes élections législatives.

Son successeur désigné, Petr Fiala (ODS), a indiqué qu'il sera officiellement nommé Premier ministre par le chef de l'Etat vendredi 26 novembre et que la première priorité de la nouvelle coalition gouvernementale serait la lutte contre l'épidémie, qui a déjà fait 31.769 morts selon le ministère de la Santé.