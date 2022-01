Coronavirus en Pologne : le pays franchit la barre des 100.000 décès depuis le début de la pandémie

Plus de 100.000 personnes sont mortes du Covid-19 en Pologne depuis le début de la pandémie, a annoncé mardi le gouvernement de ce pays où le taux de mortalité lié à la maladie est l'un des plus élevés au monde.

"C'est encore un triste jour mais particulièrement aujourd'hui parce que nous avons franchi le seuil des 100.000 décès", a déclaré le ministre de la Santé Adam Niedzielski à la chaîne d'informations TVN24.

18.000 personnes hospitalisées

Le ministre a précisé que, selon le dernier relevé quotidien, 493 personnes sont mortes ce qui porte le total des décès liés au Covid à 100.254. Il a souligné que 18.000 personnes étaient actuellement hospitalisées.

Selon un décompte établi par l'AFP à partir des dernières données officielles disponibles, la Pologne a enregistré 14,31 décès pour 100.000 habitants durant les 14 derniers jours. Il s'agit du sixième taux de mortalité le plus élevé dans le monde après Trinidad et Tobago, la Moldavie, la Géorgie, la Hongrie et Saint-Marin.

Quelque 63% seulement des adultes en Pologne sont pleinement vaccinés contre le Covid-19, l'un des niveaux les plus bas de l'Union européenne.

Le gouvernement a encouragé les Polonais à se faire vacciner mais a été critiqué par l'opposition pour n'avoir pas engagé des actions plus fermes, comme des certificats de vaccination.