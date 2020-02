Coronavirus en Italie: voici la carte en temps réel des régions touchées

L’Italie recense actuellement plus de 200 cas de contagion au coronavirus et cinq personnes ont trouvé la mort des suites de l’infection au Covid-19. La situation évolue d’heure en heure et les nouveaux cas de patients infectés par le virus se multiplient depuis vendredi dernier.

L’Italie est devenue le premier pays européen à prendre des mesures drastiques pour contenir l’épidémie de Covid-19 et a placé onze villes en quarantaine depuis dimanche, soit plus de 50.000 habitants confinés.

Dix de ces villes se trouvent dans le périmètre de Codogno en Lombardie : Codogno, Casapusterlengo, Castiglione d’Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini. La onzième, Vo Euganeo, se trouve en Vénétie.

Les régions touchées sont au nombre de cinq, actuellement : Lombardie (région de Milan qui confine avec la Suisse), Vénétie (région de Venise), l’Emilie-Romagne (nord), le Piémont (nord-ouest) frontalier de la France et le Trentin-Haut-Adige (nord-est), proche de l’Autriche.