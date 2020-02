Coronavirus en Italie: sept morts et onze villes en quarantaine, le nord du pays se prépare à vivre des jours d’angoisse

Arrêt du Carnaval de Venise, fermetures à Milan et deux semaines de quarantaine pour onze villes : le nord de l’Italie se prépare à vivre des jours d’angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours.

La découverte de plusieurs foyers vendredi, jour où a été annoncé le premier décès d’un Italien (et d’un Européen), puis la multiplication rapide des cas, passés de six à près de 150 dimanche, préoccupent les autorités et la population locale.

Cette crise sanitaire a fait chuter la bourse de Milan, capitale économique du pays, mais à aussi entraîné dans la foulée la chute d'autres places boursières comme Londres ou Madrid.

Un homme de 84 ans est décédé en Lombardie (nord-ouest), devenant la quatrième victime des suites du nouveau coronavirus enregistrée en Italie, a annoncé lundi un responsable régional de la Santé à la télévision italienne.

L'homme, qui a succombé dans la nuit dans un hôpital, est la troisième victime de la région lombarde, alors que le Nord de l'Italie a connu en fin de semaine une flambée des cas de nouveau coronavirus.

L'Italie recense actuellement plus de 200 cas de contagion et la situation évolue d'heure en heure. Le président de la région Lombardie, Attilo Fontana a précisé que la quatrième victime "souffrait déjà d'autres pathologies". Plus tard dans la matinée un cinquième décès d'une personne âgée de 88 ans à Caselle Landi a été recensé. Un sixième patient contaminé par le nouveau coronavirus est décédé à Brescia dans le nord de l'Italie, annonce lundi en début d'après-midi la Rai.

Le Corriere Della Sera a annoncé qu'il y avait une septième victime en début d'après-midi, ce lundi. Selon le quotidien italien, il s'agirait à nouveau d'un octogénaire mort à l'hôpital Sacco de Milan. L'homme avait été transporté à l'hôpital de Lodi suite à une crise cardiaque, le jour même de l'arrivée d'un patient de 38 ans, premier à avoi été testé positif au virus. L'homme de 80 ans a été hospitalisé en réanimation puis, après avoir été testé positif pour le virus, a été transféré au Sacco di Milano où il est décédé.

Ces décès ainsi que les nombreux cas de contagion font de l'Italie le pays le plus touché en Europe et le troisième pays à connaitre le plus d'infections au Covid-19, après la Chine et la Corée du Sud (sans compter le Diamond Princess), depuis qu’a démarré l’épidémie de pneumonie virale en décembre en Chine. Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie (région de Milan) avec 165 contaminations et 27 en Vénétie (région de Venise).

Ne pas succomber à la panique

Le Premier ministre Giuseppe Conte, interrogé sur la chaîne publique Rai Uno, avait appelé à "ne pas succomber à la panique et à suivre les consignes des autorités sanitaires". "Il ne faut pas avoir peur du fait que le nombre de cas augmentera encore", a-t-il ajouté.

Deux foyers principaux ont été identifiés : autour de Codogno, en Lombardie où un deuxième décès (une femme de 77 ans) a été annoncé samedi, et à Vo’Euganeo, près de Padoue (Vénétie), où le premier cas mortel d’un retraité de 78 ans avait été enregistré. Un cordon sanitaire y sera établi par l’armée à partir de lundi.

Les autorités de Lombardie ont aussi annoncé dimanche le décès d’une femme âgée, atteinte d’un cancer et qui avait contracté le nouveau coronavirus.

Le gouvernement a adopté un décret-loi très strict qui met à l’isolement onze villes, dont dix dans le périmètre de Codogno. "Ni l’entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière", a annoncé Giuseppe Conte.