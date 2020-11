Coronavirus en Italie : restrictions renforcées dans plusieurs régions

Des contrôles plus stricts devraient être mis en œuvre dans plusieurs régions italiennes à partir de mercredi, alors que le pays s’efforce de maîtriser la pandémie de coronavirus. Les Abruzzes, la Basilicate, la Ligurie, la Toscane et l’Ombrie devraient être reclassées en zones "orange" et non plus "jaunes", et ainsi être soumises à des règles renforcées.

Il sera notamment interdit d’entrer et sortir de ces régions "orange", mais également de circuler entre les villes au sein de ces régions – excepté pour se rendre au travail ou à des rendez-vous médicaux. Les bars et restaurants seront par ailleurs fermés, sauf pour les services de livraison à domicile et à emporter.

Ces mesures ont été annoncées par plusieurs dirigeants locaux, dont le président des Abruzzes, Marco Marsilio, qui a déclaré avoir reçu les informations du ministre de la Santé Roberto Speranza. Ce dernier devrait publier mardi un décret, valable à partir de mercredi, qui pourrait également inclure une partie de la Campanie, la région de Naples (sud-ouest).

Il a été question de reclasser la Campanie en région "rouge", ce qui implique un confinement. Cette mesure plus stricte est déjà d’application en Lombardie, au Piémont, dans la Vallée d’Aoste et en Calabre.

L’agence de presse Ansa a annoncé que M. Speranza placerait également le Tyrol du Sud en zone "rouge", mais cela ne changerait pas grand-chose dans la pratique, car le territoire autonome est déjà en confinement depuis lundi de sa propre décision.