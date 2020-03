Coronavirus en Italie : les Affaires étrangères recommandent de reporter les voyages non urgents d’au moins un mois

Les Affaires étrangères vont adapter leurs conseils aux voyageurs pour l’Italie suite à la mise en quarantaine de plusieurs grandes villes et régions par le gouvernement italien. Les voyages vers la région restent possibles mais sont fortement limités.

Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a annoncé la signature d'un décret qui limite notamment les déplacements pour entrer et sortir d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements dans cette zone devront en outre être limités à "des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".

Avis adapté pour les belges qui doivent se rendre en Italie

Les Affaires étrangères recommandent dorénavant aux Belges de reporter les voyages non urgents d’au moins un mois.

En raison de la fermeture du nord de l’Italie, les Affaires étrangères vont adapter les conseils aux voyageurs. "Nous avons décidé d’adapter ces conseils aux voyageurs en raison des mesures prises par le gouvernement italien", déclare Arnaud Gaspart, porte-parole des Affaires étrangères au Standaard.

"Nous avons toujours suivi les conseils des autorités italiennes jusqu’à présent, et ce n’est pas différent maintenant. En cas de quarantaine, nous devons adapter nos conseils de voyage et nous recommandons donc de reporter les voyages non urgents d’au moins un mois."