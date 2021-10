Coronavirus en Israël : le pays rouvre aux touristes dès novembre, sous conditions

Après plus d’un an et demi, les touristes seront à nouveau autorisés à entrer en Israël à partir du 1er novembre, sous certaines conditions.

Le Premier ministre Naftali Bennett, le ministre de la Santé Nitzan Horowitz et le ministre du Tourisme Yoel Razvozov se sont accordés jeudi en ce sens mais le gouvernement doit encore donner son approbation.

Conditions

Les étrangers qui ont reçu deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech, avec une deuxième dose depuis au moins sept jours, seront autorisés à entrer.

Pour les vaccins Moderna, AstraZeneca, Sinovac ou Sinopharm, deux semaines au moins doivent s’être écoulées depuis la deuxième dose. Le même délai est requis pour Johnson & Johnson.

Les personnes guéries du Covid pourront également se rendre en Israël si elles ont reçu au moins une dose de vaccin approuvée par l’OMS.

Des règles spécifiques sont prévues pour les groupes.