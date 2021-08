Coronavirus en France : plus de 200.000 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire

De Toulon à Lille, des dizaines de milliers de Français ont manifesté samedi pour le quatrième week-end consécutif contre l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, validés jeudi par le Conseil constitutionnel . Ces rassemblements ont lieu au lendemain d’un nouvel appel pressant lancé par le président Emmanuel Macron à se faire vacciner, alors que 66% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Quelque 237.000 personnes, dont 17.000 à Paris, ont défilé, un niveau jamais atteint depuis le début de la contestation, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le nombre a plus que doublé en trois semaines, en plein coeur de l'été, par rapport aux 114.000 manifestants recensés par les autorités le 17 juillet, lors du premier week-end d'actions.

"Macron, ton pass, on n’en veut pas", "Macron, ta gueule, on n’en veut plus" : à Paris, des slogans hostiles au président ont résonné dans un cortège d’au moins un millier de manifestants, dont de nombreux "gilets jaunes". Venu masqué, Alexandre Fourez, 34 ans, assure manifester "pour la première fois", lui qui a déjà eu le Covid. "Le problème avec le pass sanitaire, c’est qu’on nous force la main", dit cet employé dans le marketing, qui a "vraiment du mal à croire que son application va être provisoire".

Une bonne part des manifestants, parfois vaccinés, contestent l’imposition du pass qui constitue selon eux une "obligation vaccinale déguisée". Ils jugent la contrainte disproportionnée et s’inquiètent notamment qu’un employeur puisse avoir le pouvoir de suspendre le contrat de travail d’un employé dépourvu de pass en règle. "Pas nécessairement anti-vaccin", Stéphane, 50 ans, manifeste avec sa femme et ses deux enfants adolescents. "Ça me dérange qu’on oblige à faire ce vaccin et ça me fait peur pour mes enfants", dit ce salarié dans l’informatique, qui redoute d’éventuels effets secondaires encore inconnus. La famille, qui va partir en vacances, prévoit de "se limiter aux sorties en extérieur".

