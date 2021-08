Coronavirus en France : l’exécutif face au "pic épidémique" dans les Antilles

Confinement strict, renforts de soignants, et bientôt "renforts des renforts": l’exécutif assure mettre tous les moyens face au "pic" épidémique de Covid-19 aux Antilles, confrontées à une crise sanitaire "dramatique", tandis qu’il resserre la vis en métropole.

Emmanuel Macron a prévenu mercredi en préambule d’un Conseil de défense sanitaire : "Nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus" et "la crise sanitaire n’est pas derrière nous".

La quatrième vague continue de progresser en France, avec 30.920 cas détectés entre mardi et mercredi et 9233 patients hospitalisés mercredi soir, dont 1745 en services de soins critiques.

Confinement en Martinique et en Guadeloupe

Premières touchées, les Antilles, qui affichent des taux d’incidence record, frôlant les 2000 cas pour 100.000 habitants.

Martinique et Guadeloupe sont désormais totalement reconfinées pour tenter de ralentir les arrivées de patients à l’hôpital, où plusieurs dizaines de lits de réanimation supplémentaires sont déjà ouverts, parfois installés jusque dans les blocs opératoires, comme au CHU de Guadeloupe dans les jours à venir.

"Scénario d’urgence"

"La situation est inédite par son ampleur, ça dépasse tout ce qu’on avait pu imaginer", a dit à l’AFP Marc Valette, chef du service de réanimation du CHU.

L’exécutif est entré dans "un scénario d’urgence" pour ces territoires, selon les mots d’Emmanuel Macron, et le gouvernement fait valoir les moyens déployés : matériel et renforts de 270 soignants et 60 pompiers sont arrivés de métropole pour les deux îles.

Mais il semble courir derrière une épidémie qui s’est très brusquement emballée, alimentée par le variant Delta, un relâchement des gestes barrière et une faible couverture vaccinale.

►►► A lire aussi : Coronavirus en Martinique : "vacances fichues", "gâchées" pour les touristes contraints au départ

En Guadeloupe, avec le "pic" épidémique, "le problème c’est que ce n’est même plus un problème de moyens, c’est qu’énormément de patients, tous non vaccinés, se présentent au même moment dans les centres hospitaliers", a alerté le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu qui, après s’être rendu en Guadeloupe, retrouve jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran en Martinique.

Ils vont y rencontrer des soignants du CHU de Fort-de-France et visiter le centre de vaccination du Lamentin.

"Les renforts des renforts"

"On est déjà en train de préparer les renforts des renforts", a expliqué Sébastien Lecornu sur France Inter, en lançant aussi "un appel grave" aux Antillais à se faire vacciner, seule solution "à moyen et long termes".

Ces renforts, "c’est bien, mais ça ne va pas forcément nous soulager plus que ça étant donné qu’on ouvre des lits supplémentaires", relève auprès de l’AFP Cécile Baboulall, infirmière en réanimation au CHU de Guadeloupe.

Hôpital militaire en préparation

En Martinique, Serge Letchimy, le président du Conseil exécutif, a appelé le gouvernement à "franchir une étape supplémentaire en mettant en place un hôpital militaire de campagne annexé au CHU", à l’instar de celui "d’une trentaine de places érigé en huit jours à Mulhouse" en 2020.

La situation est "dramatique" aux Antilles et "ne va faire qu’empirer", a abondé le professeur Gilles Pialoux sur France Inter, car il y a dans ces îles "plus d’obésité, de diabète, plus de personnes âgées", et "seulement 30% de vaccinés chez les plus de 70 ans en Martinique".

Les confinements vont aussi porter un nouveau coup à l’économie locale, les touristes étant priés de rentrer en métropole.

►►► A lire aussi : Coronavirus en France : les Antilles en alerte rouge, après la Martinique, au tour de la Guadeloupe de vivre un confinement renforcé

"On repart chez nous, les vacances fichues", a déploré Nathalie, une mère de famille de 45 ans, à l’aéroport de Martinique.

Le constat est également noir en Polynésie française, qui affiche désormais un taux d’incidence de plus de 1500 et où un couvre-feu est entré en vigueur. Les îles de Tahiti et Moorea vont être confinées, seulement le dimanche pour l’instant. Douze infirmières et infirmiers partiront dimanche en renfort à Papeete.

En métropole, la situation est aussi suivie de près

En métropole, la situation, loin d’être aussi critique, est toutefois suivie de près, avec le déclenchement des Plans blancs, pour renforcer les personnels des hôpitaux, sur le pourtour méditerranéen, en Corse et sur la façade Atlantique.

Elle a conduit l’exécutif à donner encore un tour de vis, en annonçant une extension du pass sanitaire aux centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants. La mesure devrait concerner plus d’un tiers des 350 centres de cette taille, selon les calculs de l’AFP.

La fin de la gratuité des tests est aussi prévue pour la mi-octobre, afin d’atteindre l’objectif d’une "vaccination de tous les Français" voulue par le chef de l’Etat, alors que celle-ci ralentit après avoir été dopée par son allocution télévisée du 12 juillet.