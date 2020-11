Coronavirus en Europe : l’économie européenne toujours malade du Covid mais elle se soigne

L’Europe est le continent où la pandémie de Covid-19 progresse le plus actuellement. Le cap des onze millions de cas a été passé. Partout, le combat contre le virus s’intensifie. Cette semaine encore, le Portugal est repassé en confinement partiel. L’Italie et Chypre ont instauré un couvre-feu national. Les Pays-Bas ont fermé musées, cinémas, zoos et autres sex-clubs pour 15 jours.

Une économie en pause forcée

Les gouvernements tentent de sauver des vies, mais ils restent également attentifs à la santé de leurs économies menacées de récession par la deuxième vague de la pandémie. Un risque confirmé ce mardi 3 novembre par Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l’économie : " Notre indicateur sur la confiance des consommateurs a fourni la preuve, et ce n’est pas la seule, d’un ralentissement du rythme de l’activité économique. Jusqu’ici l’industrie est restée relativement forte. […] C’est essentiellement le secteur des services, et en particulier le tourisme, l’hôtellerie, le divertissement et la culture, qui seront les plus touchés par cette seconde vague ".

4 images La deuxième vague de la pandémie rend les prévisions économiques de la Commission européenne très incertaines. © (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP)

Ce jeudi 5 novembre, le même Paolo Gentiloni a fourni un constat chiffré. L’économie européenne va se contracter de 7,4% cette année… avant de retrouver une croissance de 4,1% en 2021 et de 3% en 2022. Des prévisions cependant très incertaines à cause de facteurs comme la durée indéterminée de la pandémie ou la conclusion ou non d’un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Mais une Europe « mieux parée »

Toutefois, pour revenir au présent, l’impact de la pandémie pourrait être moins marqué qu’au printemps parce que " l’Europe est désormais mieux parée pour faire face aux répercussions économiques " de la crise sanitaire, a déclaré le président de l’Eurogroupe, Paschal Donohoe, qui juge crucial pour les États membres de maintenir les mesures de soutien prises pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Depuis que la Commission européenne a suspendu ses règles budgétaires, a assoupli les règles en matière d’aides d’état et que la Banque centrale européenne fait tourner la planche à billets, les gouvernements ont dégagé des milliers de milliards d’euros pour financer des plans nationaux de relance.

Des 27 pas égaux face à la crise

Mais les 27 n’ont pas les mêmes moyens. Le centre européen d’études économiques Bruegel a publié une base de données qui met une nouvelle fois en évidence une division nord-sud. Les pays du nord, financièrement plus aisés, ont adopté des réponses économiques extrêmement fortes. C’est le cas en particulier de l’Allemagne qui a pris, à ce jour, des mesures estimées en tout à 1367 milliards d’euros alors que la Grèce, par exemple, n’a pu dégager que 65,3 milliards d’euros. Autre constat, grâce à ses finances saines, l’Allemagne a pu offrir à ses citoyens et à ses entreprises davantage de mesures de soutien non-remboursables comme le chômage partiel, les subsides aux PME ou la recapitalisation de grandes entreprises. D’autres pays, aux poches vides, ont dû privilégier des mesures qui demanderont tôt ou tard à être remboursées comme des reports de contributions sociales, des reports de paiement de factures ou de loyers, ou des ouvertures de lignes de crédit.

4 images L’économie espagnole a été particulièrement affaiblie par la crise sanitaire. © (Photo by Josep LAGO / AFP)

Des réponses communes

Ces disparités entre États membres pourraient déstabiliser le marché unique et la zone euro. Les chefs d’État et de gouvernement des 27 l’ont compris. Dès le mois d’avril, ils ont approuvé un premier plan d’urgence de 540 milliards d’euros pour soutenir les travailleurs, les entreprises et les États membres. Les travailleurs et leur emploi sont soutenus à travers un nouvel instrument appelé SURE. La Commission a mis à la disposition des États membres une ligne de crédit pour financer les coûteuses mesures de soutien du chômage partiel. 17 pays ont décidé d’y faire appel. La Belgique va recevoir un prêt de 7,8 milliards d’euros. L’Italie, l’Espagne et la Pologne viennent de recevoir de premières tranches pour un total de 17 milliards d’euros. La BEI, la Banque européenne d’investissement, a la possibilité de prêter jusqu’à 200 milliards d’euros aux entreprises pour les aider à faire face à la crise. Une première série de projets vient d’être approuvée pour un montant d’un milliard d’euros.

4 images Un premier paquet européen de 540 milliards d’euros vient en aide aux travailleurs, aux entreprises et aux Etats membres. © BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Les États membres, eux, peuvent faire appel au MES, le Mécanisme Européen de stabilité, un instrument mis en place après la crise de 2008 pour venir en appui aux pays en difficultés comme ce fût le cas de la Grèce. Les États membres peuvent faire appel au MES pour faire face la crise du Covid-19 et financer des coûts directement ou indirectement les liés aux soins de santé. Mais les États membres se montrent très réticents à faire usage des 240 milliards d’euros mis à leur disposition via le MES, en bonne partie parce que cet instrument reste le symbole de l’austérité pendant la crise grecque.

Un avenir encore plein d’incertitudes

Reste le plan de relance de 750 milliards d’euros adoptés dans la douleur par les chefs d’État et de gouvernement européens l’été dernier. Ce plan exceptionnel, qui devait être disponible début 2021, se fait toujours attendre, faute d’un accord final entre les États membres et le parlement européen. Et si tout cela ne suffisait pas ? Faudrait-il prévoir d’autres mesures de soutien à l’échelle européenne. Certains y pensent. Mais ce mardi 3 novembre, cette option n’a pas été retenue par les ministres des finances de la zone euro. En attendant, la Commission européenne a déjà annoncé qu’elle prolongeait la suspension des règles budgétaires européennes jusqu’en 2021.