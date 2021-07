Coronavirus en Espagne : couvre-feu prolongé à Barcelone et dans une grande partie de la Catalogne

Le couvre-feu décrété à Barcelone et dans une grande partie de la région touristique de Catalogne (nord-est) entre 01h00 et 06h00 du matin a été prolongé d’une semaine pour tenter de freiner l’explosion des contagions, a annoncé la justice espagnole.

Mis en place vendredi dernier, ce couvre-feu, initialement décrété pour sept jours, a été prorogé jusqu’à vendredi prochain en raison de l’aggravation de la situation sanitaire, toujours hors de contrôle dans la région, avec un taux d’incidence de plus de 1239 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours.

Le tribunal supérieur de justice de Catalogne a autorisé jeudi cette prolongation demandée par les autorités régionales catalanes.

Au total, 165 municipalités de plus de 5000 habitants dont Barcelone, soit quatre de plus que la semaine passée, sont concernées par cette mesure.

Hausse des cas

Plusieurs mois consécutifs de baisse des contagions et l’avancée de la campagne de vaccination avaient permis au gouvernement espagnol de lever début mai l’état d’urgence sanitaire dans tout le pays et donc le couvre-feu.

Mais la tendance est repartie à la hausse il y a quelques semaines, en particulier en Catalogne, épicentre de cette cinquième vague du Covid-19 dans le pays en raison du variant Delta.

Fermetures des activités nocturnes

Au-delà du couvre-feu, les autorités régionales catalanes ont pris d’autres mesures comme la fermeture des discothèques en espaces clos ou la fermeture de toutes les activités nocturnes à 00h30 ainsi que la limitation des réunions à 10 personnes dans les espaces publics et privés.

Nous sommes loin de pouvoir nous détendre

"Les semaines à venir vont être très, très compliquées […] nous sommes loin de pouvoir nous détendre", a insisté jeudi la porte-parole du gouvernement régional catalan, Patricia Plaja, en évoquant la nécessité de prendre des restrictions "durant tout l’été".

Plusieurs régions ont pris ou tenté de prendre des mesures similaires à la Catalogne mais elles doivent à chaque fois obtenir le feu vert de la justice pour ce faire.

La région de Valence (est) a été notamment autorisée à mettre en place un couvre-feu dans les villes les plus touchées tandis que l’archipel touristique des Baléares va pouvoir interdire toute réunion entre personnes ne faisant pas partie du même foyer de 01h00 à 06h00.

L’Andalousie (sud), région la plus peuplée du pays et également très touristique, a également fait une demande de couvre-feu dans les villes les plus touchées par la hausse des cas de Covid.