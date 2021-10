Coronavirus en Égypte : trois arrestations après la découverte de doses de vaccin abandonnées

La justice égyptienne a annoncé l’arrestation de trois collaborateurs du ministère de la Santé accusés de "négligence grave" après la découverte de milliers de doses de vaccin anti-coronavirus dans un canal, dans un pays où moins de 7% de la population est entièrement vaccinée.

"Un comité d’enquête a découvert un déficit de 18.400 doses d’une valeur de 5.023.200 livres égyptiennes (277.400 euros) lors de l’inventaire des stocks" à Minya (à plus de 200 kilomètres au sud du Caire), a annoncé dimanche soir sur Facebook le procureur général.

"Négligence grave" et "détournement de deniers publics"

Trois personnes ont été arrêtées et placées en détention quatre jours pour "négligence grave" et "détournement de deniers publics", ajoute le procureur qui précise avoir été informé jeudi de la présence de "quantités importantes de doses abandonnées près d’évacuations d’eau".

La semaine dernière, des images de doses de vaccins abandonnées ont fait le tour des réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs appelant à ce que les responsables rendent des comptes pour ce gâchis.

Parmi les doses retrouvées, 13.412 étaient expirées et hors d’usage car elles n’avaient pas été conservées aux températures adéquates, selon la justice égyptienne.

L’Égypte, pays arabe le plus peuplé avec 102 millions d’habitants, ne compte pour l’heure qu’un peu plus de sept millions de personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19. Et seules 60 millions de doses de vaccin sont disponibles dans le pays, selon le porte-parole du conseil des ministres, Nader Saad.