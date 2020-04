Coronavirus: en Chine, la sortie du confinement est difficile. Quid de la Belgique ?

Ainsi, quelque 600.000 habitants d’un comté de Jia, dans le centre de la Chine, ont été placés en confinement ce jeudi 5 mars 2020 après la découverte d’un cas de Covid-19. Ses habitants ne peuvent désormais plus sortir de chez eux sans autorisation. Une femme qui s’était rendue dans le comté a été testée positive au Covid-19 après un contact avec une personne asymptomatique, selon les autorités provinciales.

La Chine a fait état jeudi de 55 nouveaux cas de personnes positives au nouveau coronavirus mais asymptomatiques, c’est-à-dire n’ayant pas la toux et la fièvre caractéristiques du Covid-19. Plus d’un millier d’entre elles est sous observation médicale. Le pays a par ailleurs signalé 35 nouveaux cas confirmés dits "importés". Pour y faire face, la Chine a fermé temporairement ses frontières à la plupart des étrangers et réduit drastiquement ses vols internationaux la semaine dernière. Toute personne entrant dans le pays se voit par ailleurs imposer une quarantaine de 14 jours.