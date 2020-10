Coronavirus en Belgique : voici les activités qui sont encore autorisées

Nos libertés en prennent un coup en cette période de crise sanitaire. Bulle sociale réduite, zones rouges, couvre-feu, interdiction de se rassembler en grand nombre etc. Mais plutôt que de se focaliser là-dessus et histoire de se donner un peu de baume au cœur, si on essayait d’organiser des activités autorisées ? On en a relevé quelques-unes pour vous.

Voici ce qu’il est permis de faire :

Activités culturelles : musée, théâtre, cinéma

A condition de réserver ses billets assez tôt et de ne pas faire de visites groupées, la plupart des musées sont ouverts. Certains, comme le Pass, où l’on touche à tout, se sont même adaptés avec des activités "covid-proof".