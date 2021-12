Coronavirus en Belgique : un sondage dévoile les doutes mais aussi les espoirs des médecins

Ces deux dernières années ont été particulièrement compliquées pour les médecins. Entre les soins, le testing ou encore la vaccination, ces professionnels de la santé ont été mis sous pression. Alors, à l’aube de cette nouvelle année, quelles sont leurs craintes ? Mais surtout, quels sont leurs espoirs ?

Pour répondre à ces questions, MediQuality – une plateforme numérique des professionnels de la santé – a réalisé un sondage entre le 15 novembre et le 1er décembre. 717 médecins y ont participé. Parmi eux se trouvent 305 généralistes (42,5%) et 412 spécialistes (57,5%).

"Les médecins généralistes étaient principalement actifs dans un cabinet privé. Un peu plus de la moitié (54,1%) des spécialistes pratiquaient en hôpital, 21,8% en cabinet privé, et 24,0% à la fois en hôpital et en cabinet privé. Les cinq spécialités les plus représentées parmi les répondants étaient la psychiatrie, l’anesthésie, la pédiatrie, la dermatologie et la gynécologie", précise MediQuality.