Coronavirus en Belgique : tous les hôpitaux du pays doivent passer en phase 2A

Les hôpitaux du pays qui n'étaient pas encore en phase 2A devront l'être pour le 2 novembre. Cela signifie qu'ils doivent réserver un certain nombre de lits aux patients Covid-19 : 4800 lits normaux et 1200 lits en soins intensifs. A partir de cette phase, lorsque cela est nécessaire, des lits supplémentaires devraient être créés afin d'atteindre cette capacité (15% de lits supplémentaires pour les soins intensifs). Par ailleurs, la planification et l’organisation des soins et interventions autres que pour des patients Covid-19 devront être adaptés, voire suspendus.

La phase 2A est l'une des cinq phases qui font partie d'une feuille de route destinée à optimiser la prise en charge et traitement des patients Covid-19, tout en préservant le plus longtemps possible un fonctionnement normal des hôpitaux. Deux objectifs sont aussi poursuivis : ne pas négliger les soins des patients atteints des autres pathologies, et respecter les règles de sécurité.

Pour le 2 novembre au plus tard, 60% de la capacité en soins intensifs doit être consacrée à des patients Covid-19. Pour cette date, les lits et les équipements devront être prêts, mais pas encore opérationnels (cela dépend du personnel à affecter).

Concrètement : les cinq phases de cette feuille de route prévue afin d’éviter les problèmes rencontrés lors de la première vague sont nommées 0, 1A, 1B, 2A et 2B.