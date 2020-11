Coronavirus en Belgique : soigner sans être infirmier, la proposition qui met en colère les professionnels

Face à la pénurie d’infirmiers et à leur fatigue en cette deuxième vague de covid-19, la Chambre se penche cette après-midi sur l’idée de permettre à des personnes qui ne sont pas infirmières de procéder à des actes de soin. La proposition de loi doit donner le cadre de ces autorisations exceptionnelles. Mais les organisations représentantes des infirmiers de Belgique tirent la sonnette d’alarme.

"Le risque de dérapage avec le texte proposé est très important et le motif de la crise peut être évoqué pour résoudre des situations problématiques préexistantes", préviennent la SIZ-Nursing (association francophone des Infirmiers(e) de Soins Intensifs), la FNIB (fédération nationale des infirmier(e) s de Belgique), et l’UGIB (Union Générale des infirmiers de Belgique) dans un communiqué conjoint dans une carte blanche.

Faire appel à d’autres professionnels des soins de santé ou à des tiers

Autrement dit, le risque est de faire appel à du personnel non-qualifié même quand le Covid n’est pas à l’origine du manque d’effectifs selon les associations de représentants d’infirmiers. "Si on utilise la proposition à tort et à travers, un secrétaire pourrait très bien donner à manger", commente Adrien Dufour, porte-parole de l’UGIB (Union Générale des infirmiers de Belgique).

La proposition de loi déposée par Karin Jiroflée (sp.a), Laurence Hennuy et Barbara Creemers (Ecolo-Groen), Hervé Rigot (PS), Daniel Bacquelaine (MR), Nathalie Muylle (CD&V) et Robby De Caluwé (Open Vld), propose en effet de "faire appel à d’autres professionnels des soins de santé ou à des tiers" et propose d’établir un cadre.

Cela permettrait notamment aux infirmiers en cours de formation au à des personnes dont la profession est proche de celle d’infirmier de procéder à des soins en cette période de crise. "Les personnes en cours de diplomation ou les personnes qui travaillent dans le paramédical, pour nous, peuvent travailler en binôme avec les infirmiers. Un infirmier et un logopède, un infirmier et un kiné, pourquoi pas. On défend même cette idée. Mais nous craignons que cela ouvre la porte à toutes sortes de professions. N’importe qui pourrait prester des actes. Ce n’est pas correct."

Le cadre

Pour que les actes de soin puissent être accomplis par des tiers, la proposition de loi émet certaines conditions dont :

Le nombre d’infirmiers doit être insuffisant pour accomplir des actes de soin dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Cette aide doit être ciblée à un groupe de patients. La personne ne peut pas aller d’un service à l’autre de manière non structurée.

La personne peut agir aussi bien au sein de l’hôpital qu’en dehors et pour des soins allant de peu à très complexes.

Pour ces actes complexes, ce sont des non-infirmiers dont le profil est proche de celui d’infirmier qui peut agir.

C’est à un infirmier coordinateur d’accorder l’autorisation, de surveiller et d’estimer les actes qui peuvent être confiés à des non-infirmiers. Il doit les évaluer et veiller à ce que l’expertise soit suffisante dans lequel cas une formation peut être organisée.

Le patient doit en être informé et être d’accord.

Pour Adrien Dufour et les autres associations d’infirmiers, ces garde-fous ne sont pas suffisants.

"Les études sont passées à quatre ans pour augmenter les compétences des personnes et là, on va à contre-courant. Ces mesures ont peut-être un avantage quantitatif mais un gros désavantage qualitatif. Nous ne voulons pas brader la sécurité du patient."

Certains actes exclus

Dans les faits, la proposition de loi exclut quatre soins infirmiers dont les actes qui ont un lien avec le sang ou encore les actes de manipulation d’appareils de dialyse ou de perfusion.

"On a sorti des mesures urgentes pour diminuer la pénurie et augmenter la reconnaissance des infirmières. Si on appliquait déjà ça, ce serait déjà top. Pourquoi ne pas commencer à donner des réponses concrètes sur la réglementation du travail des infirmiers plutôt que sur la délégation d’actes de soin ?"

Ce jeudi après-midi, la proposition de loi n’a pas encore été approuvée. Reste à la voter en séance plénière après avoir été discutée en commission Santé.