Coronavirus en Belgique : record de contaminations pour 2021, le pic aux soins intensifs attendu pour fin novembre ou mi-décembre

L’épidémie de coronavirus continue à croître, surtout en Flandre où il n’y a jamais eu autant de contaminations, a expliqué ce vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem. Selon les projections, le nombre de patients en soins intensifs à cause du coronavirus atteindra mi-décembre un niveau similaire à celui enregistré lors de la première vague si le taux de reproduction du virus continue à augmenter. "Si on espère l’espère le maintenir aux environs de 650 à 700 patients, certains modèles font atteindre le chiffre beaucoup plus effrayant de 1200 patients ! Cela va donc dépendre fortement de la manière dont les nouvelles mesures annoncées vont être implémentées et vont influencer les contaminations. Il est crucial que chacun apporte sa petite pierre à l’édifice commun, quel que soit son âge ou quelle que soit son occupation", a-t-il dit.

Une étude les universités d’Hasselt et d’Anvers modélise la situation dans l’hypothèse où le taux de reproduction (Rt) du virus continue à augmenter jusqu’au mois de décembre, "on serait alors à un taux d’occupation en soins intensifs de 1200 patients à la mi-décembre. C’est à éviter absolument au vu des implications que l’on a vécues lors de la première vague" poursuit Yves Van Laethem.

Ce n’est que si le taux de reproduction est stable aux environ de 1,2 jusqu’au mois de décembre avant de commencer à diminuer, qu’on atteindrait alors un pic de d’un peu plus de 800 patients en soins intensifs.