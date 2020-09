Coronavirus en Belgique: quel impact sur les stages étudiants ?

Dès l’annonce des mesures sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus, de nombreux stages ont été annulés. D’après la Fédération des étudiant(e) s francophones, les hautes écoles sont les plus touchées par le phénomène avec 84,4% et 61,25% à l’université.

C’est le cas d’Annaëlle, étudiante en relations publiques. Alors que son stage débutait à peine au Danemark, celui-ci s’est très vite interrompu.

"Pour un premier stage, c’est une petite déception", nous confie-t-elle, consciente que ces immersions professionnelles permettent de découvrir un métier, de développer des compétences, d’apprendre à travailler en équipe et parfois même, c’est un lien privilégié pour décrocher un futur emploi.

"J’ai été obligée de rentrer en Belgique et j’ai poursuivi mon stage en télétravail avant qu’il soit totalement arrêté par mon école. Les tâches n’étaient pas identiques et je n’avais plus personne pour m’épauler", nous raconte l’étudiante.

Une réorganisation obligatoire

Interrompre et postposer un stage pose évidemment des questions de réadaptations pédagogiques. Une situation complexe pour de nombreux établissements scolaires comme la Haute Ecole Galilée, ISSIG qui forme des infirmier.ère.s.

"De nombreux stages ont été annulés, nous confie Valérie Struelens, responsable des stages à l'ISSIG. Il a fallu tout réorganiser. Les étudiants ont été replacés dans des structures différentes comme des remédiations ou encore des maisons de repos ou bien. Mais à l’heure actuelle, tous les étudiants ont réalisé leur stage. La situation pour cette nouvelle année académique est revenue à la normale. Ils devraient réaliser leur stage à moins que…".

Les stages doivent être réalisés pour réussir leur année académique

Les immersions professionnelles font parties du cursus scolaire et les heures doivent être prestées. Ce qui engendre énormément de complications pour Chems Mabrouk, présidente, porte-parole et responsable formation de la Fédération des étudiant(e) s francophones (FIF).

"De nombreux embouteillages se créent entre les étudiants qui doivent réaliser leur stage pour valider leur année académique 2019-2020 et ceux qui font partie du programme de cette nouvelle année scolaire. Ce qui signifie que pour certains étudiants, ils sont dans l’impératif de repayer un minerval pour valider leurs crédits et obtenir leur diplôme", déclare-t-elle.

La FEF dénonce un vide juridique concernant les stages et pointe le cadre prioritaire, la lutte contre le harcèlement sur le lieu de stage, la diminution des coûts ou encore le manque d’encadrement.

Une adaptation nécessaire de la part des entreprises pour une formation optimale de l’étudiant

Certaines entreprises se sont adaptées à la pandémie pour encadrer un maximum le/la stagiaire et lui proposer une formation optimale. C’est le cas d’Hungry Nuggets, une agence de communication, qui voit défiler de nombreux stagiaires.

"Pendant la crise, nous avons décidé de maintenir le stage et de travailler à distance. Nous avons fourni le matériel nécessaire à nos stagiaires et nous faisions plusieurs conférences téléphoniques par jour. Le maître de stage pouvait contrôler à distance l’ordinateur afin que l’étudiant se sente encadré", déclare Pierre van Steenberghe, cofondateur de l’agence de communication 360°.

Malheureusement, ce n’est pas le cas partout. Certains stages ont tout même été interrompus dans certains établissements.

"Quelques entreprises proposaient de continuer des stages en télétravail et d’autres pas, il fallait garder une équité entre nos étudiants. Ainsi tous nos étudiants pourront être évalués sur une même base. Nous avons opéré ces choix domaine d’enseignement par domaine d’enseignement", précise Sandrine Duplucy, porte-parole de la Cellule de Gestion du Plan d’Action de la HELHa.

Les entreprises fort demandées

Cette décision a tout de même de lourdes répercussions. Les étudiants doivent impérativement valider leurs crédits et sont dans l’obligation de réaliser le stage annulé ainsi que celui de l’année académique 2020-2021.

Un constat est clair. Les demandes de stage augmentent considérablement. Par exemple, Hungry Nuggets, une petite entreprise qui ne compte que 7 employés, comptabilise quotidiennement trois fois plus de demandes de stage depuis le début du mois de septembre.

Une offre qui reprend doucement pour des étudiants qui espèrent ne pas être laissé sur le carreau.