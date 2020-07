Coronavirus en Belgique: qu'attendre du Conseil national de sécurité de ce mercredi ?

Le Conseil national de Sécurité se réunit ce mercredi matin. Alors que nous entrons en phase 5 du déconfinement, certaines alarmes commencent à tinter. Le CNS ne pourra les ignorer totalement.

Élargir les rassemblements ?

Le CNS prendra-t-il une décision sur l’élargissement des rassemblements autorisés ? On va certainement en discuter selon le ministre-président flamand Jan Jambon. Lui souhaite que la limite actuelle de 200 personnes en intérieur et de 400 en extérieur soit élargie. Mais il n’est pas certain que ce soit le choix prôné par le CNS.

S’agglutiner dès à présent en discothèque ou faire la ola épaule contre épaule dans les stades pourrait être problématique. En revanche, il n’est pas exclu que certaines foires et salons puissent être mis sur les rails ou que, du moins, des perspectives soient dessinées pour les jours ou les semaines à venir.

Les indices qui inquiètent

Pour l’essentiel, le CNS va surtout se concentrer sur ces indices qui commencent à poindre et qui inquiètent. Le nombre de nouvelles contaminations est en hausse. Des foyers réapparaissent notamment en Flandre. La lassitude des contraintes, le relâchement des normes de sécurité, les retours de vacances préoccupent les experts.

Il serait donc logique que le CNS prenne les devants pour ne pas être débordé par une reprise de la pandémie et qu’il trace les contours d’un dispositif plus ciblé que celui appliqué jusqu’ici : confinement local, par petites zones, sur le modèle observé dans les pays voisins où le Covid-19 donne des signes de reprise.