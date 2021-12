Coronavirus en Belgique : premier tour de vis dans l'événementiel, port du masque dès six ans et plaines de jeux intérieures fermées dès ce samedi

L'arrêté royal contenant les mesures décidées vendredi par le Comité de concertation afin de ralentir la propagation du coronavirus a été publié au Moniteur belge samedi. Il en ressort que les plaines de jeux intérieures, qui n'ont pas été évoquées explicitement lors de la conférence de presse du Comité de concertation (Codeco) vendredi, devront garder portes closes.

Les mesures entrent en vigueur ce samedi à 11h, avant une deuxième salve plus importante lundi.

L'événementiel

Les événements à l'intérieur rassemblant plus de 4.000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont également provisoirement interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles.

Le port du masque

Là où le port du masque est déjà obligatoire, il l'est à présent à partir de l'âge de six ans.

Cinémas

Les cinémas peuvent accueillir un maximum de 200 visiteurs par salle. L’exploitant doit prendre les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

Plaines de jeux intérieures

Les plaines de jeux intérieures doivent fermer.

Les entreprises

Il est interdit aux entreprises, associations et services d'organiser des teambuildings avec présence physique, tant en intérieur qu'en extérieur, et d'organiser des événements d'entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail.

Conditions d’entrée sur le territoire

Les personnes âgées de douze ans ou plus n'ayant pas leur résidence principale en Belgique et arrivant sur le territoire belge en provenance de pays hors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, ne se trouvant pas sur la liste blanche (consultable ici) doivent disposer d’un résultat de test négatif. Le transporteur est tenu de vérifier le certificat lors de l’embarquement.

Le Codeco a en outre formulé plusieurs recommandations : limiter au maximum les contacts sociaux et se rencontrer de préférence à l'extérieur. L'utilisation d'autotests est aussi recommandée.

D'autres mesures déjà en vigueur ont été confirmées, comme l'heure d'ouverture des établissements HoReCa uniquement entre 5h à 23h et la tenue des compétitions sportives à l'intérieur sans public.

Les nouvelles mesures ainsi que celles déjà existantes sont d'application jusqu'au 28 janvier 2022 inclus. Elles seront réévaluées lors d'un nouveau Comité de concertation dans la semaine du 20 décembre 2021.