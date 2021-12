Coronavirus en Belgique : premier tour de vis dans l'événementiel et port du masque à 6 ans dès ce samedi

Une première série de mesures décidées vendredi par le Comité de concertation afin de ralentir la propagation du coronavirus entre en vigueur ce samedi, avant une deuxième salve plus importante lundi. Les premières mesures concernent l'événementiel et le port du masque.

L'événementiel

Les événements à l'intérieur rassemblant plus de 4.000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont également provisoirement interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles.

Le port du masque

Là où le port du masque est déjà obligatoire, il l'est à présent à partir de l'âge de six ans.

Le Comité de concertation a en outre formulé plusieurs recommandations: limiter au maximum les contacts sociaux et se rencontrer de préférence à l'extérieur. L'utilisation d'autotests est aussi recommandée.

►►► À lire aussi : Masque dès 6 ans, y compris en classe, écoles fermées le 20 décembre, l’HoReCa épargné, la culture bousculée : les mesures du Codeco de ce 3 décembre

D'autres mesures déjà en vigueur ont été confirmées, comme l'heure d'ouverture des établissements horeca uniquement entre 5h00 à 23h00 et la tenue des compétitions sportives à l'intérieur sans public.