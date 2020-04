Coronavirus en Belgique: pourquoi faut-il recommander le port du masque, revue de la littérature scientifique

La science évolue. La littérature scientifique autour de l’usage des masques dans l’espace public pour limiter la transmission du coronavirus change rapidement. Les décideurs politiques ont besoin de recommandations claires sur la manière dont les masques devraient (ou non) être utilisés dans la population pour combattre la pandémie. Un article récent fait la synthèse de toute la littérature scientifique pertinente sur le port du masque. Pas moins de 96 articles ont été passés en revue.

Cette revue conclut à la nécessité pour les pouvoirs publics de promouvoir le port du masque, en abordant la question sous différents angles : les caractéristiques de transmission du COVID-19, les caractéristiques de filtration et l’efficacité des masques, les impacts estimés de l’usage généralisé du masque dans la communauté, mais aussi, et c’est particulièrement intéressant, des aspects sociologiques.

►►► À lire aussi : Coronavirus: "1m50 de distanciation sociale, c'est de la foutaise", selon Jean-Luc Gala, professeur à l'UCLouvain

Le masque ne nuit pas aux autres consignes, au contraire

L’un des arguments que l’on entend souvent contre le port du masque généralisé, qu’il soit en tissu ou chirurgical, est qu’il induirait une forme de comportement de compensation du risque par ceux qui le portent : ainsi, ils surévalueraient la protection en négligeant la distanciation sociale, à cause d’un faux sentiment de sécurité.

"Des arguments similaires ont été utilisés dans le passé pour les stratégies de prévention du Sida, ou d’autres équipements de sécurité comme les législations sur les casques de moto ou les ceintures de sécurité". Cependant, la recherche sur ces sujets indique qu’il n’en est rien : "Même si le risque de compensation se produit chez certains individus, cet effet est dérisoire par rapport à la sécurité accrue au niveau de la population".

Les théories de compensation du risque ont été testées pour différentes innovations en matière de sécurité. Mais elles ne sont pas fondées à l’échelle d’une population. Au contraire, même, rapporte cette revue de la littérature scientifique : un outil préventif, accompagné de messages combinant différentes mesures préventives, a des effets bénéfiques au niveau du groupe.

Pour tous, pas que pour les malades

Bon nombre d’autorités sanitaires, comme en Belgique, ne recommandent pour l'instant le port du masque que pour les personnes malades. Cette recommandation comporte un risque de stigmatisation, notamment parmi les couches de la population victimes de racisme et de discrimination (comme le rapporte une étude sur les populations noires aux USA).

Par ailleurs, il n’est pas possible, étant donné le manque de tests, d’être sûr que l’on n’est pas infecté. L’article que nous résumons ici insiste donc sur le fait qu’il ne faut pas limiter le port du masque aux personnes infectées ou malades, mais adopter une politique universelle.

Réserver les masques aux patients symptomatiques revient à en faire des symboles de la maladie, et à générer une stigmatisation publique qui en décourage l’usage, comme cela a été décrit pour des patients atteints de tuberculose.

Un autre argument des auteurs est sociologique : recommander le port du masque pour tous serait un signal visible et un rappel permanent de la pandémie, et étant donné l’importance des rituels et de la solidarité dans les sociétés humaines, il est possible qu’un signal visible puisse augmenter l'adhésion aux autres mesures de santé publique, comme le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale.

►►► A lire aussi :

Les masques en tissus

Un autre argument utilisé pour rejeter la généralisation du port du masque en tissu serait que ceux qui le portent feraient "pire que mieux" et que mal utilisés ils augmenteraient le risque dans la population.

Selon cette revue de la littérature, c’est faux : aucune augmentation du risque d’infection n’a été démontrée avec le port de masques en tissu, comparativement à l’absence de masque.

Des études l’ont démontré à propos d’autres maladies que le COVID-19, comme la tuberculose ou l’influenza.

A Hong Kong, la transmission du virus influenza dans la communauté a diminué du 44% après l’implantation de changements dans les comportements, incluant distanciation sociale et port du masque, durant la crise COVID-19.

Impact sur la population

Les épidémiologistes évaluent la reproduction du virus en calculant le facteur qu’ils appellent le "Ro", qui mesure le nombre de cas infectés au départ d’un seul cas, dans une population. Ce Ro détermine le taux de croissance. Le but de toute politique de santé publique est de réduire le Ro sous la valeur de 1.0.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

D’après la littérature scientifique existante, passée en revue dans cet article, l’efficacité des masques faciaux aurait un impact positif sur cette valeur.

Une étude du groupe de modélisation COVID-19 de l’Université de Hong-Kong montre qu’avec le port du masque, on atteint un facteur Ro de 1,35 ; et sans, un facteur de 2,4.

Concrètement, cela veut dire que 100 cas au début d’un mois deviennent 31.280 à la fin du mois, sans masque, contre seulement 584, avec.

Conclusion

En conclusion, les auteurs multidisciplinaires de cette vaste revue de la littérature estiment qu’il y a suffisamment d’éléments probants en faveur de l’usage généralisé du masque facial, pour réduire la transmission dans la communauté, qu’il s’agisse d’un masque en tissu ou non.

Combiné avec les mesures classiques de santé publique, l’usage de masques non médicaux réduit le facteur de reproduction du virus, et cela, à un coût très faible pour la communauté.

Les masques faciaux sont "un outil de valeur pour réduire la transmission, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison du testing élargi, du traçage de contacts, de la quarantaine des personnes infectées, du lavage des mains et de la distanciation sociale".