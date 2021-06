Coronavirus en Belgique : "Plus que jamais, les endeuillés sont seuls face à la mort", selon la psychologue Evelyne Josse

Le seuil des 25.000 morts du Covid-19 est désormais dépassé en Belgique. Plus de vingt-cinq mille personnes se sont éteintes depuis le début de la pandémie, laissant derrière elles des proches confrontés à un deuil difficile. Assister à la mort d’un être cher à distance augure-t-il un deuil impossible ? La psychologue et psychotraumatologue Evelyne Josse, chargée de cours à l’Université de Metz et auteure du site Résilience Psy, répond à nos questions.

La grande différence est que les proches n’ont pas pu entourer le malade dans ses dernières semaines ou ses derniers jours et n’ont pas pu être entourés après son décès. Nous sommes des êtres éminemment sociaux. En tant qu’être humain, nous nous régulons émotionnellement dans le lien. Pensez aux nourrissons. Ils pleurent parce qu’ils ont faim, parce que leur couche est souillée, etc. C’est dans les bras d’un adulte bienveillant qu’ils se calment. Ils sont incapables de s’apaiser par eux-mêmes ; ils ne trouvent le réconfort que dans le lien.

A moins d’avoir enfreint sciemment les gestes barrières en se sachant infecté, bien entendu, personne n’est coupable de transmettre le Covid à autrui. Personne ne désire tuer des êtres chers. Par contre, la responsabilité ne peut être niée. Ces endeuillés ont particulièrement besoin d’être soutenus et aidés par un psychologue ou un psychiatre. Dernier élément qui me semble devoir être relevé dans la particularité du deuil en période de Covid, c’est le fait que certains endeuillés ont perdu plusieurs proches en un laps de temps très court.

Une autre particularité du deuil en situation épidémique, c’est la culpabilité que peuvent ressentir les personnes lorsqu’elles ont infecté un proche qui a succombé à la maladie. Une veuve me disait : "Nous avons tous les deux eu le Covid. Moi, j’ai eu des symptômes proches de ceux de la grippe, mais pour mon mari, les choses se sont rapidement dégradées et il est mort au bout de 3 semaines. Comme je suis infirmière, je pense que c’est moi qui ai chopé le Covid et qui le lui ai transmis. Pourquoi lui ? Je m’en veux et je m’en voudrai toute ma vie."

Bien malgré eux, l’annonce des décès concerne également les infirmiers. Une infirmière m’a fait le témoignage suivant : "La femme du patient a téléphoné et c’est moi qui l’ai eu au téléphone. Elle m’a demandé comment il allait. Son mari était mort deux heures avant et je pensais que le médecin l’avait appelée. En fait, le médecin avait répondu aux urgences et n’avait pas encore eu le temps de le faire. Je ne savais pas ce que je devais dire. Il y avait une réanimation à côté et le médecin n’était pas disponible. Alors, il a bien fallu que je lui dise. Il y a d’abord eu un silence. Je lui ai laissé le temps d’encaisser la nouvelle. Ce silence, ça n’a pas duré longtemps, mais ça m’a paru une éternité. Je me sentais super mal. Et puis, je l’ai entendu fondre en larmes."

La famille et les amis, mais aussi les voisins, les collègues, les connaissances, et le personnel médical et infirmier. C’est aux médecins qu’échoit la pénible tâche d’aviser l’entourage du décès d’un patient. Ils peuvent se sentir démunis pour accomplir la mission d’annoncer des mauvaises nouvelles, surtout lorsqu’ils sont fatigués et qu’ils manquent de temps ou s’ils ont peu d’expérience des épidémies mortelles. Pour nombre d’entre eux, accueillir les émotions de la famille est source d’anxiété, de tension, de nervosité et de tristesse.

Lorsqu’un patient vit ses dernières heures, la famille en est avertie pour qu’elle puisse être présente au moment du décès, mais la rapidité de la dégradation de l’état clinique n’en offre pas systématiquement l’opportunité.

Plus l’épidémie dure et plus le nombre de décès augmente. Cette confrontation répétée à la mort des patients a évidemment un impact important sur la santé mentale des soignants. Les conditions entourant la fin de vie contribuent aussi à alourdir le poids émotionnel porté par les médecins et les infirmiers. Une infirmière me disait : "Ce qui m’a le plus choqué, c’est le protocole pour les décès. Les patients meurent seuls. Quand c’est vraiment la fin, un membre de la famille peut venir, quinze minutes, pas plus. Un seul membre de la famille, pas deux. Et seulement quinze minutes".

►►► Pour compléter : L’allongement du congé de deuil approuvé en commission des Affaires sociales de la Chambre

Une autre me disait : "C’est difficile… Parfois, on est seule pour faire la toilette mortuaire. Tu mets le corps dans une housse blanche, tu fermes… C’était une mère de famille, c’était un mari, c’était un ami quelques semaines avant et maintenant, c’est fini et même ses proches ne pourront pas voir son corps…". Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le personnel médical et infirmier ne se blinde pas au cours du temps, au contraire.