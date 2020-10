Coronavirus en Belgique : phases multiples et gestion dynamique, voici le plan pour éviter aux hôpitaux la galère de la première vague

Au vu du contexte actuel, qui voit le nombre de cas mais aussi le nombre d’hospitalisations augmenter, le porte-parole interfédéral Covid-19, l’infectiologue Yves Van Laethem, a tenu à rappeler la feuille de route existant afin d’optimiser la prise en charge et le traitement des patients Covid-19 par les hôpitaux.

Une feuille de route qui repose sur un certain nombre de principes importants, notamment celui d’assurer le plus longtemps possible un fonctionnement normal des hôpitaux, cela afin de ne pas négliger les soins classiques pour les autres pathologies que le Covid-19. Le tout dans le respect des règles de sécurité.

Il y a également la question de la charge de travail qui incombe au personnel soignant. Une charge lourde dont l’impact a été important lors de la première vague de la pandémie de coronavirus et qu’il faut à tout prix répartir de manière optimale afin d’en minimiser les conséquences sur le personnel soignant. Ce "plan" prévoit d’ailleurs une solidarité entre les hôpitaux afin qu’ils puissent diminuer la charge et qu’ils puissent également optimiser les soins prodigués aux malades.

Cinq phases pour contrer la deuxième vague

Concrètement, cinq phases composent ce plan prévu afin d’éviter les problèmes rencontrés lors de la première vague. Nommées 0, 1a, 1b, 2a et 2b, ces phases

Dans la phase 0, 15% des places aux soins intensifs sont réservées aux patients Covid-19, soit 300 lits pour l’ensemble de la Belgique. Quatre fois ce nombre, soit 1200 lits, est en outre prévu pour les patients Covid-19 ne nécessitant pas de soins intensifs. Ceci permet aux hôpitaux de fonctionner normalement

Si le nombre de patients vient à dépasser ces disponibilités, le nombre de lits en soins intensifs réservés aux patients Covid-19 pourra évoluer. 25% en phase 1a, 50% en phase 1b, voire 60% en phase 2a. Dans ces cas de figure, la planification et l’organisation des autres soins et interventions devront être adaptés, voire suspendus.

À partir de la phase 2a, des lits supplémentaires seront créés comme ce fut le cas en mars et en avril. Dans la phase ultime du plan, la phase 2b, au moins 2000 lits de soins intensifs seront disponibles pour les patients Covid-19 et 8000 dans les services réguliers. Des chiffres calculés en fonction des pics de mars et avril derniers.

Des plans de distribution dits "dynamiques"

Afin de contrer les augmentations de charge pour les hôpitaux lors des passages vers une phase supérieure, deux moyens existent. Le premier est du ressort de monsieur tout-le-monde car il s’agit de faire en sorte d’éviter que le virus ne circule et ne se propage, insiste Yves Van Laethem, rappelant au passage les six règles d’or de prévention.

Concernant le second moyen, il s’agit de faire en sorte de limiter la pression dans les hôpitaux. Des plans de distribution dits "dynamiques" indépendants des bassins hospitaliers classiques et des répartitions administratives habituelles, sont donc prévus. Ceux-ci ont déjà été mis en œuvre dans certains hôpitaux de Flandre occidentale et de la Région Bruxelles-Capitale, hôpitaux en phase 1a, voire 1b, qui ont vu certains de leurs patients Covid-19 transférés en Flandre orientale et en Brabant wallon.

Pour ces transferts, le SPF Santé publique s’appuie pour des ressources du ministère de la Défense, habitué à la gestion de tels déplacements particuliers.