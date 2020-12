Coronavirus en Belgique : peut-on prendre le taxi après le couvre-feu ?

2021 approche à très grands pas. Sans restaurant, ni bar, cette année, nous célébrerons des fêtes on ne peut plus différentes. Covid obligé, les restrictions pour lutter contre la propagation du coronavirus resteront d’application. Pas question de grande réunion familiale, d’embrassades, de repas à rallonge ou de petit tour en ville pour digérer la dinde. Les "festivités" devront se faire en très petit comité et à la maison. Pour rappel, il est également interdit de se déplacer après 22h00.

Car depuis le 24 octobre, le couvre-feu est étendu de 22h à 6h du matin. Il s’applique sauf en cas de déplacements essentiels c’est-à-dire pour avoir accès à des soins médicaux, fournir assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes porteuses d’un handicap ou les personnes vulnérables. Il est aussi permis de se déplacer pour des raisons professionnelles. Mais attention, le motif de la présence sur l’espace public doit être justifié dès que la police le demande.

Les taxis peuvent donc rouler après 22h. En dehors des heures de couvre-feu, le Belge est autorisé à prendre un taxi uniquement s’il s’agit d’un déplacement essentiel.

"Depuis qu’il y a le couvre-feu, nous sommes autorisés à travailler au service de l’utilité publique. La demande a beaucoup diminué, beaucoup de chauffeurs ont arrêté. Mais d’autres continuent. Il y a encore des appels. Certaines personnes travaillent tard comme les chauffeurs de la Stib ou de la SNCB. Mais il est clair qu’on ne travaille pas comme avant", déclare Khalid Ed-Denguir Khalid, président de la Fédération belge des taxis (FEBET) à la RTBF.

Que risque-t-on si l’on contourne les règles ?

Vous ne travaillez pas et vous n’avez aucun motif valable ? Vous aviez réellement prévu de contourner les règles et de rentrer en taxi pour éviter les ennuis et les contrôles de police ? C’est raté. Ce n’est toujours pas autorisé et ce, bien que les taxis ont l’autorisation de rouler après 22h00.

"Si nous nous faisons arrêter et que le client n’a pas de motif, c’est à ses risques et périls. Il devra s’expliquer avec la police", rajoute le président de la Febet.

Il ne revient en aucun cas aux chauffeurs de taxi de vérifier le motif de la course.