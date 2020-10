Coronavirus en Belgique : "Pas d’illusion, ces chiffres vont continuer à augmenter pendant quelques jours"

"Si le rythme se poursuit, nous devrions atteindre les 1000 patients aux soins intensifs dans les deux jours et dépasser les 2000 patients début novembre, autour du 6", a expliqué Yves Van Laethem. "Ce scénario n’est pas tout à fait certain mais ne peut plus être exclu".

Suite aux mesures fédérales, bruxelloises et wallonnes prises ces derniers jours, le gouvernement flamand a également décidé d’embrayer ce mardi soir : "Ces mesures auront un impact d’ici une dizaine de jours et notamment au niveau des hospitalisations" explique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral.

"Nous avons connu, le 20 octobre dernier, le plus grand nombre de cas quotidiens". C’est 18.639 nouvelles infections qui ont été enregistrées en une seule journée. Il précise également que les derniers chiffres montrent toujours une hausse du nombre moyen d’infections, qui s’élève à près de 14.000 par jour entre le 18 et le 24 octobre, soit une hausse de 40% par rapport à la semaine précédente.

Les experts remarquent également une évolution de la prédominance de l’infection vers les groupes d’âge de la population active. La moitié de toutes les infections concerne actuellement les personnes de plus de 40 ans et le nombre de contaminations double chaque semaine chez les plus de 90 ans. "Sur les dernières semaines, on peut considérer qu’à-peu-près 2% des plus de 90 ans ont eu un diagnostic de Covid", a estimé Yves van Laethem.

Ce sont les provinces de Liège, du Hainaut et de Bruxelles-capitale qui sont encore les plus exposées au Covid-19. En moyenne, 2434 cas ont été recensés à Liège, 2269 dans le Hainaut et 1862 à Bruxelles.

Des chiffres qui sont tout de même encourageants. "L’augmentation est plus lente mais il faut tenir compte que le testing est différent", pointe Yves Van Laethem.

Le taux de reproduction, qui calcule la contagiosité du virus, est lui estimé à 1,442 pour la période du 21 au 27 octobre. Il est le plus élevé en Flandre orientale (1,434). Les provinces wallonnes restent toutefois celles comptant le plus grand nombre de cas, particulièrement Liège et le Hainaut.