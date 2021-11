Coronavirus en Belgique : "Nous allons probablement vers un lockdown light", selon le virologue Marc Van Ranst

La Belgique introduira probablement bientôt un "lockdown light" pour lutter contre la quatrième vague d'épidémie de coronavirus, a indiqué mercredi le virologue Marc Van Ranst dans "VTM NIEUWS".

Interrogé par des téléspectateurs alors que le nombre de cas augmente continuellement en Belgique, le virologue a rappelé que le variant Delta est "incroyablement contagieux". "Et la situation est très critique en Flandre, je n'ai pas d'explication directe pour l'analyser. La Wallonie et Bruxelles se sont déconfinées plus progressivement, c'est peut-être en partie l'explication."

Marc Van Ranst ne pense cependant pas que les autorités imposeront un confinement complet comme en 2020. "On risque d'avoir un confinement plus léger, avec par exemple une fermeture anticipée de l'horeca. Cela pourrait être sur la table du prochain Comité de concertation. Cela doit se faire rapidement, peut-être la semaine prochaine."