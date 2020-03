Coronavirus en Belgique : les Fablabs wallons développent des prototypes, dont un respirateur, pour lutter contre le Covid-19

Les laboratoires de fabrication numérique et de prototypage (Fablabs) wallons se mobilisent face au covid-19. Un prototype de respirateur sera présenté jeudi par le Makilab de Louvain-la-Neuve et un autre de pousse seringue (PSE) est en cours de développement au Trakk, le hub créatif de Namur, ont annoncé mercredi leurs représentants.

A Louvain-la-Neuve, le respirateur "Breath4Life" est développé avec le soutien de l’UCL et est en test depuis déjà plusieurs jours. Sa présentation à la presse jeudi marquera une nouvelle étape vers une éventuelle production à plus grande échelle, avec l’appui d’autres entreprises.

Du côté de Namur, c’est sur le développement d’un pousse seringue que les équipes du Trakk se sont concentrées. Ce dispositif électromécanique sert à presser une seringue classique à une vitesse très précise pour injecter la bonne dose de médicaments.

Des projets open sources

"A moyen terme, les hôpitaux vont en manquer selon les médecins", pointe le hub créatif namurois. "Un patient atteint du Covid-19 a besoin d’au moins six PSE en continu. On a aujourd’hui un ratio nombre de PSE/nombre de respirateurs qui est de l’ordre de trois ou quatre. Il en manque donc deux à trois par respirateur. Sachant qu’il existe 1900 lits de soins intensifs en Belgique et que 760 supplémentaires sont en phase d’ouverture, il manquera a minima 3000 PSE."

L’objectif des développeurs namurois est de mettre au point un prototype fonctionnel à moindre coût d’ici la fin de la semaine, afin de le mettre à disposition en open source. "Certaines petites et moyennes entreprises se sont déjà fait connaître afin de témoigner leur intérêt pour produire l’appareil une fois le prototype abouti", ont-ils expliqué. "Toutefois, si le projet avance bien, il est encore difficile de savoir s’il débouchera sur une avancée réelle dans le secteur."

Pour avancer dans leurs projets en respectant les consignes de distanciation sociale, les Fablabs utilisent notamment le réseau social Slack, qui permet de gérer des projets en ligne.