Coronavirus en Belgique : les contaminations en hausse, la moyenne des hospitalisations reste stable mais pourrait augmenter

En tout, 2.174 patients traités pour le coronavirus étaient hospitalisés dimanche, contre 2.091 la veille. Le nombre de patients en soins intensifs reste stable, à 391, communique la porte-parole du ministre de la Santé, sur base des chiffres de Sciensano lundi.

La moyenne hebdomadaire du nombre d’hospitalisations reste aussi stable par rapport à la veille, avec 200 hospitalisations par jour.

Néanmoins, une hausse des hospitalisations semble s’amorcer. Alors qu’entre le 7 et le 13 janvier, le nombre d’hospitalisations restait en moyenne en dessous des 200 chaque jour, ce chiffre dépasse cette moyenne depuis trois jours. Vendredi, 234 hospitalisations ont été recensées. Samedi, ce sont 266 nouveaux patients qui ont été admis à l’hôpital et dimanche, 163 nouveaux patients Covid-19 ont été hospitalisés. Et ces chiffres pourraient augmenter car ils ne sont pas encore consolidés.

La moyenne sur sept jours du nombre d’infections en revanche poursuit son augmentation, bien que moins rapidement. Le 13 janvier, date des chiffres consolidés le plus récents, cette moyenne a atteint 25.809 contaminations quotidiennes, soit une augmentation de 38%. Ce jour-là, 30.013 infections ont été enregistrées en particulier.

Entre le 7 et le 13 janvier, il y a eu en tout 612.314 tests réalisés, dont environ 31% se sont avérés positifs.