Coronavirus en Belgique : les contaminations baissent mais ce n’est pas le "toboggan de descente espéré", selon Yves van Laethem

Le changement dans l’évolution est à interpréter avec prudence dans la mesure où la période précédente comprenait 7 jours dont un jour férié (le lundi de Pâques), ce qui a pu entraîner une sous-estimation du nombre de cas due au faible nombre de tests effectués le lundi de Pâques. La moyenne du nombre de cas est de 3884 contaminations, soit +8%. "Si on exclut les deux lundis", précise Yves van Laethem, "on constate toujours une baisse de 5% mais ce n’est pas le toboggan de descente que l’on espérait." La baisse la plus marquée a lieu chez les enfants. Les jeunes adultes (vingtaine) connaissent eux une hausse des contaminations (+18%°.

Pour Yves Van Laethem, il faut absolument maîtriser le taux d’occupation des patients Covid en soins intensifs. "On peut ajouter un lit en salle de réveil mais pas le personnel de santé hautement qualifié. On ne peut pas étendre cette situation de manière indéfinie."

Parmi elles, la limitation des contacts surtout à l’intérieur voire la réalisation d’un test Covid en cas de doute ou de symptômes (fièvre, mal de tête, toux). "On constate une baisse des tests (70.000 à 40.000) alors que le taux de positivité augmente… Donc le virus circule et on ne le dépiste pas encore. Il faut insister sur le fait que nous dépendons du testing, du traçage, et de la quarantaine pour lutter contre virus. Réalisez de préférence par frottis nasal (PCR)", poursuit Yves van Laethem, "il est le plus fiable. N’employez pas les autotests si vous présentez des symptômes. Il vaut mieux utiliser l’autotest dans les situations intermédiaires, par exemple quand on va rencontrer des personnes dans le cadre des mesures préconisées."