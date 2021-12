Coronavirus en Belgique : les cinémas du groupe Kinepolis et UGC annoncent leur réouverture

Le groupe Kinepolis, exploitant de 11 cinémas en Belgique, a annoncé qu'il se préparait à accueillir les cinéphiles dès le 1er janvier, sous réserve de l'arrêté ministériel avalisant la réouverture du secteur culturel. Ce dernier était en cours de rédaction mercredi, après la décision du Conseil d'État de suspendre l'obligation de fermeture pour ce secteur imposée par le Comité de concertation du 22 décembre dernier. UGC, le deuxième plus gros groupe du pays, rouvrira ses salles dès jeudi.

"Ce que nous avons vécu comme une décision injuste" prise par le monde politique "a maintenant été rectifié. Cela nous réjouit, mais c'est aussi une vraie montagne russe", a commenté Anneleen Van Troos, porte-parole de Kinepolis Group.

"Nous retournons au travail avec la planification du personnel, la programmation, la vente de tickets, etc. La flexibilité que nous exigeons de nos équipes est grande, mais notre enthousiasme à accueillir à nouveau des clients l'est aussi. Nous espérons évoluer vers plus de stabilité dans un avenir proche."

UGC

Le groupe UGC, responsable de sept cinémas en Belgique dont deux en plein centre de Bruxelles, a quant à lui annoncé la réouverture de ses salles dès jeudi. Les programmes des prochains jours devraient être complétés sur le site d'UGC dans le courant de la journée.

Plusieurs cinémas du centre-ville d'Anvers ont également fait part de leur réouverture, mercredi ou jeudi.