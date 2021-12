Coronavirus en Belgique : les chiffres n’indiquent pas encore une baisse au niveau des soins intensifs, mais bien un plateau

Nous avons contacté différents hôpitaux à Bruxelles et en Wallonie afin d’entendre leur réalité. La tendance est plutôt à la prudence. Les situations sont encore compliquées dans les établissements qui ont répondu, notamment et aussi en raison d’un manque de personnel soignant.

Le centre hospitalier accueille aussi des patients transférés d’autres hôpitaux et cela dès qu’une place se libère en soins intensifs. Bref, ici on ne peut pas encore parler d’une situation qui s’améliore réellement.

Au centre hospitalier EpiCURA on ne parle pas encore de diminution ni d’une amélioration de la situation. Le nombre de cas est en augmentation. L’occupation des lits est donc encore importante. Le centre dispose de deux sites, l’un à Ath et l’autre dans le Borinage (Baudour-Hornu).

Au CHU de Charleroi, on parle d’un plateau depuis une quinzaine de jours. Il y a actuellement 67 patients Covid dont 19 se trouvent en soins intensifs. Des chiffres qui ne varient pas énormément donc depuis deux semaines avec une moyenne de 60 patients Covid et 20 en soins intensifs.

La baisse du nombre de patients en soins intensifs n’est pas ressentie au CHU UCL Namur-site de Dinant. Cela fâche même l’équipe d’entendre dans les médias que la situation s’améliore.

Rosaria Nicolosi, infirmière spécialisée aux soins intensifs : "Il y a un très gros décalage entre ce qui passe aux informations et ce qui est la réalité du terrain. Et ça, c’est depuis le début de la crise. Franchement, la différence entre ce qu’on entend et ce qui est vécu est énorme. En général, en moins bien que ce qu’on entend dans les médias".

Dans cet établissement, tous les lits de soins intensifs sont remplis. Une patiente a même dû être transférée vers un autre hôpital, et le service a dû en refuser un autre.

Ce qui est dur, explique le docteur Frédéric Forêt, chef du service des soins intensifs, "c’est que ce sont des patients jeunes non vaccinés qui auraient pu l’être et qui le regrettent tous. Tous me le disent : si on avait su… On n’est pas que des médecins, on est aussi des êtres humains et donc on s’investit beaucoup pour ces patients. On vit des périodes de stress et de tristesse importants. On a beaucoup d’empathie pour nos patients. Pour nous, c’est regrettable de voir des gens qui sont en train de mourir et qui ne sont pas vaccinés, qui auraient pu ne pas mourir".

Une baisse de la charge de travail aux soins intensifs n’est pas encore à l’ordre du jour pour le docteur Forêt : "On voudrait y croire, parce que si on n’est pas optimiste, même en tant que réanimateur, le monde s’effondre. Donc, il faut être optimiste, mais on ne le ressent pas pour le moment".