Coronavirus en Belgique : le secteur des titres-services demande aux autorités d'interrompre les activités d’aide au ménage

Federgon, la fédération qui représente entre autres le secteur des titres-services, demande aux autorités de fermer l’activité d’aide au ménage et les ateliers de repassage en raison de l’épidémie de coronavirus.

La crise provoque une inquiétude légitime chez de nombreux clients et aides-ménagères. Les clients décommandent massivement leur aide-ménagère, et les aide-ménagères rentrent un certificat de maladie. De ce fait, le fonctionnement normal du secteur n’est plus possible, explique mardi la fédération sectorielle dans un communiqué.

Federgon demande aux autorités, tant fédérales que régionales, "de soutenir le secteur et de prendre des mesures pour aider celui-ci à surmonter cette période difficile, et ce dans l’intérêt des aide-ménagères, des familles et des entreprises".