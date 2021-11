Coronavirus en Belgique le samedi 13 novembre : on se rapproche des 500 lits occupés en soins intensifs

487 patients atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs en Belgique: voilà qui inquiète les autorités, à l'heure ou de plus en plus d'unités "classiques" doivent être fermées dans les hôpitaux par manque de personnel.

On se rapproche en effet du fameux seuil de 500 lits qui avait été fixé comme cap pour déconfiner, et sous lequel on était passé fin mai dernier. 500 lits, c'est plus de 25% des lits théoriquement disponibles en soins intensifs du pays occupés pour une seule maladie, et ça complique très fort l'organisation de nos hôpitaux.

Et le pire, c'est que les autres indicateurs ne laissent pas encore entrevoir une accalmie dans ce remplissage de nos structures de soins. Avec 173 admissions enregistrées ce vendredi, la moyenne a cessé un peu d'augmenter, mais il est à craindre que ce soit lié au fait qu'on enregistre un peu moins d'admissions les jours fériés comme le 11 novembre. La moyenne reste élevée, et devrait continuer à augmenter, puisque le nombre de contaminations reste toujours à la hausse, lui aussi.

Le taux de +39% est peut-être un peu forcé, car comme l'a expliqué Yves Van Laethem, on compare une période avec des chiffres de "rentrée" à une période comprenant un jour férié (le 1er novembre). Mais les contaminations restent incontestablement en augmentation, avec près de 13.000 cas encore détectés mardi en 24 heures, et près de 12.000 ce mercredi (chiffres non encore consolidés). Et le très haut taux de positivité, de 12,7%, laisse penser que celles-ci restent encore sous-estimées car le testing/tracing n'arrivent plus à suivre...

Quand on examine les chiffres de près, on se rend compte que c'est en Flandres orientale et occidentale que ces chiffres augmentent le plus (60 et 67%), et plus particulièrement parmi la population adulte, de 20 à 80 ans.

Le nombre de décès recommence à un peu augmenter: il y a en moyenne plus de 23 personnes qui décèdent chaque jour du Covid dans notre pays.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en open data et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés¹ : entre le 3/11 et le 9/11, 10.081 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une hausse de 39% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 3/11 et le 9/11, une moyenne de 83.843 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 7% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 207 entre le 6/11 et le 12/11. C’est une augmentation de 21% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 2391 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 487 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 3/11 et le 9/11, il est de 12,7%, en hausse de 2,7% par rapport à la semaine dernière.

Taux de reproduction : calculé sur la base de l’évolution des admissions, le Rt du coronavirus s’établit aujourd’hui à 1,19. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

Décès : entre le 3/11 et le 9/11, 23,6 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l’épidémie, 26.321 personnes sont mortes du coronavirus.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.